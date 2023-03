Negli ultimi anni, sempre più YouTuber hanno cercato di ottenere visualizzazioni sui loro canali, cercando di attrarre l’attenzione del pubblico con video sempre più estremi e spettacolari. Uno dei canali che ha preso questa tendenza al limite è WhistlinDiesel, noto per i suoi video folli e pericolosi.

In un recente video pubblicato sul canale, il team di WhistlinDiesel ha deciso di mettere alla prova una Tesla Model 3, guidandola capovolta su ruote dal diametro di tre metri. La berlina elettrica è stata sottoposta a diversi test di durata insoliti e pressoché inutili. Ma il tema principale del video si è materializzato sul finale, quando sono state installate delle ruote personalizzate in acciaio di dimensioni enormi, in grado di fornire una sufficiente altezza da terra per evitare che il tetto della Tesla toccasse la strada.

L’auto è stata ribaltata con l’aiuto di un escavatore, e il presentatore del canale Cody Detwiler è riuscito a entrarci, seppure con qualche difficoltà guidarla con relativa facilità per le strade, tra attoniti utenti della strada che si premuravano di immortalare la povera Tesla. Visto che questa prova non aveva riservato particolari problematiche, il team ha deciso di portare l’esperimento ancora più in là, lasciando cadere la Tesla a gran velocità giù per una collina. Il video mostra la Tesla che vola in aria e atterra violentemente, con le grandi ruote che resistono bene ma fino ad un certo punto, sostenendo la berlina elettrica. Tuttavia, alla fine l’auto è andata distrutta.

In effetti, le acrobazie eseguite dal canale possono essere estremamente pericolose e illegali. Inoltre, la distruzione di un’auto perfettamente utilizzabile è uno spreco di risorse, soprattutto considerando l’impatto ambientale che la produzione di un’auto ha sull’ambiente. E non è la prima volta, e si teme nemmeno l’ultima, che un’auto, in particolare una Tesla, viene scelta da uno youtuber per essere sottoposta a test estremi e inutili, al solo scopo di ottenere visualizzazioni. Da poco, un altro americano aveva messo alla prova una Model s, guidandola immersa in 2 metri d’acqua.