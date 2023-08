Un conducente di una Tesla ha appreso, a proprie spese e nella maniera più difficile di sempre, che la versione Beta del sistema Full Self-Driving non può sostituire completamente la guida del veicolo. Secondo quanto riportato dal canale YouTube “Wham Baam Teslacam”, Ryan stava guidando la sua Tesla Model 3 su un’autostrada vicino a Mono City, in California, con attiva la versione Beta del sistema FSD a una velocità di circa 96 km/h. Durante il tragitto, sul lato della strada è comparso un cartello temporaneo posizionato per segnalare un tratto di strada allagata, segnale che però è stato completamente ignorato sia dal conducente sia dal sistema di guida.

Il risultato è piuttosto prevedibile; FSD Beta ha continuato la guida e il video, registrato dalla dashcam, mostra come l’auto si è fiondata nella strada allagata. È facile capire cosa sia accaduto in seguito: l’auto ha iniziato a fare acquaplaning, le ruote posteriori hanno perso aderenza e il veicolo ha iniziato a scivolare verso sinistra, finendo per entrare in una zona d’acqua profonda. Per fortuna, non c’era traffico nell’altro senso di marcia altrimenti, la situazione avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi.

Sembra che il proprietario della Model 3 abbia posto troppa fiducia nel sistema FSD Beta a sue spese. Tesla ha sempre affermato che i conducenti, con sistema FSD attivo, devono restare vigili alla guida per poter intervenire in qualsiasi momento. Nessun ferito fortunatamente, ma solo tanti danni alla vettura.