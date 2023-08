Jay Yarow, un dirigente di CNBC, ha condiviso sui social media una storia sorprendente riguardante la sua vecchia Tesla Model X, che è stata venduta come pezzi di ricambio negli Stati Uniti ed è finita a contattarlo dall’Ucraina.

Se state già pensando a uno scenario analogo a quello di Super Car, però, dobbiamo purtroppo deludervi in quanto, alla fine dell’anno scorso, Jay, ha ceduto la sua Tesla Model X come parti di ricambio negli Stati Uniti. Una situazione come ne accadono molte, specialmente in seguito al ritrovarsi con una macchina gravemente incidentata, e infatti, il nostro protagonista, si era oramai lasciato la sua Teslòa alle spalle.

Se non ché, qualche mese fa, la vettura è riemersa online e ha cominciato a inviare notifiche al suo smartphone. L’app Tesla mostrava che l’auto si trovava nel sud dell’Ucraina, indicava le strade che stava percorrendo a Jay e gli fece persino notare che, i nuovi proprietari, stavano ascoltando delle canzoni di Drake tramite il suo account Spotify, il quale era ancora connesso.

Here's an unusual situation. I had a Tesla, crashed it, it was totaled. And now it's … in Ukraine? And someone there is listening to Drake on my, still logged in, Spotify account. pic.twitter.com/ymW2psyvz6 — Jay Yarow (@jyarow) August 10, 2023

Laddove questa storia potrebbe far sorridere alcuni tra voi, in realtà solleva una questione potenzialmente seria, dato che le credenziali di accesso ai servizi Internet rimangono intrinseche nell’elettronica dell’auto e potrebbero essere utilizzate da chiunque acquisti il veicolo successivamente a noi.

Una ricerca della CNBC in merito all’accaduto ha rivelato che, dopo essere stata dichiarata da rottamare, l’auto è stata inserita nelle aste online di Copart. Questo sito è noto per l’acquisto, e la vendita, di Tesla danneggiate provenienti da tutto il territorio degli Stati Uniti. Si tratta di veicoli danneggiati al punto da essere dichiarati, dalla compagnia assicurativa, come “una perdita totale” e vengono informati i potenziali nuovi acquirenti, degli inconvenienti legati a questi veicoli.

In territorio statunitense queste auto non possono circolare legalmente ma in alcuni altri paesi, tra cui l’Ucraina, le restrizioni sono meno rigide, motivo per il quale Copart vende veicoli danneggiati in ben 11 nazioni differenti dagli Stati Uniti.

Così, dopo aver restaurato la Tesla Model X che Jay Yarow aveva ceduto come pezzi di ricambio, qualcuno dall’Ucraina ha acquistato l’auto all’asta, la quale ha cominciato a contattare Jay per salutarlo e dirgli dove si trovava.

Al momento non è chiaro quale cifra sia stata pagata per questo veicolo, poiché né il punto di rottamazione, né Copart, hanno rilasciato dichiarazioni in merito ma risulta ilare che, al termine di questa peculiare storia, i rappresentanti di Tesla hanno fornito istruzioni su come scollegare il veicolo dall’account precedente.

Questa procedura potrebbe limitare la capacità del nuovo proprietario di utilizzare alcune delle applicazioni integrate nel sistema e, soprattutto, non viene eseguita in remoto da Tesla, lasciando quindi aperte le porte a potenziali furti di dati sensibili per tutti quei proprietari che, ignari di questa situazione, si troveranno nella stessa situazione di Jay.