Un’auto radiocomandata da 2mila euro può battere una Formula 1 Red Bull?

Gli specialisti di CarWow, nelle scorse ore, han pubblicato un video davvero interessante dall’esito più che imprevedibile. Diciamoci la verità, spesso e volentieri incappiamo in sfide piuttosto intuibili e anche se il titolo “F1 Car vs Radio Controller Car” potrebbe suonare come tale, in realtà si rivela una gara piuttosto elettrizzante.

La Formula 1 utilizzata per la prova è una delle vincitrici del campionato del mondo, la Red Bull RB7, guidata dal pilota pluridecorato David Coulthard; alimentata da un V8 aspirato da 2,4 litri, eroga 750 CV con un peso di appena 650 Kg. Le specifiche dell’auto radiocomandata sono un po’ più complicate da esaminare ma nonostante si tratti di “un giocattolo” è caratterizzato da una serie di funzioni simili a quelle presenti sulle vetture più reali; ad esempio, è presente un sistema antipattinamento che consente la regolare erogazione della coppia durante le fasi di accelerazione.

Per poter consentire il regolare svolgimento della gara è stata utilizzata una Honda NSX come muletto e permettere, al proprietario della vettura radiocomandata, di pilotare correttamente il proprio modello senza finire “fuori range”.

Non vogliamo spoilerarvi troppo ma vi anticipiamo che nonostante le dimensioni e fattezze, la RC car riesce a coprire il quarto di miglio in appena 8,6 secondi, praticamente il medesimo tempo della supercar elettrica Rimac Nevera e più veloce della Tesla Model S Plaid. Di seguito trovate il video, buona visione!