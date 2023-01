Una nuova tecnologia potrebbe presto sostituire i sedili riscaldati. Al Consumer Electronics Show 2023, la ZF Group ha presentato il nuovo progetto per delle cinture di sicurezza riscaldate.

Il marchio tedesco è conosciuto soprattutto per le sue trasmissioni automatiche, ma visto che il mercato è sempre più incentrato sulle vetture elettriche e meno sulla componentistica meccanica, l’Azienda si sta reinventando per rimanere ai vertici del settore, e il progetto ZF Heat Belt potrebbe aiutarla a riuscirci.

L’idea è anche piuttosto semplice quanto efficace, e quasi ci si stupisce che nessuno ci avesse pensato prima. Si tratta di una cintura di sicurezza riscaldata tramite dei conduttori intrecciati nel tessuto, con aumenti quasi nulli in termini di spessore o peso. Inoltre, le cinghie rimarranno comode ed efficaci. E c’è di più: ZF sostiene che la cintura termica è più sicura di una normale cintura di sicurezza, poiché incoraggia gli occupanti a togliersi i cappotti una volta entrati in auto, e una cintura più aderente al corpo è più efficace. Dal punto di vista dell’ottimizzazione dei consumi, avendo una superficie ridotta, la cintura sarà più efficiente dei grandi elementi riscaldanti nella parte inferiore e posteriore del sedile, perché con meno energia, riuscirà a scaldare meglio gli occupanti della vettura; infatti ZF afferma che l’autonomia di una vettura può essere migliorata fino al 15%.

Bisogna anche tener conto che la maggior parte dei veicoli elettrici non riscalda l’aria dell’abitacolo come fa un’auto tradizionale, ovvero tramite il calore di scarto del motore a combustione interna, quindi un sistema di riscaldamento alternativo è certamente utile.

Al momento non ci sono chiare prospettive di utilizzo di questa invenzione. ZF non fornisce alcun tipo di timeline di rilascio, né annuncia accordi con case automobilistiche. La cintura termica è pronta per essere aggiunta ai comfort di bordo; resta solo da vedere quale azienda sarà la prima a sposare l’innovativo progetto.