A distanza di qualche mese della comunicazione sull’aumento del canone di Telepass Familiy, continua l’avanzata del più recente sistema di pagamento di UnipolMove; per chi non lo sapesse, si tratta di un sistema di pagamento del pedaggio autostradale che consente, analogamente a Telepass, di “saltare la fila”. Attivo da fine aprile, UnipolMove (sviluppato da UnipolTech, la divisione tecnologica del Gruppo UnipolSai) permette oltre al pagamento del pedaggio nei caselli anche di saldare multe, bollo, parcheggi, ZTL e rifornimento di carburante.

A partire da qualche ora, coloro che acquisteranno insieme due dispostivi UnipolMove entro 08/01/2023, avranno un anno di canone gratuito su entrambi i dispositivi; anche acquistando un solo transponder il canone è gratis per un anno. Si tratta di una offerta davvero interessante che potrebbe far risparmiare una cifra di rilievo a viaggiatori, pendolari ma anche a nuclei famigliari. L’offerta, con il nome di UnipolMove X2, è visitabile a questo indirizzo.

Quanto si risparmia di concreto? Il prezzo di UnipolMove è di 1 euro mese, con i primi 6 mesi in omaggio; aggiungendo 50 centesimi al mese si può ottenere un secondo dispositivo da abbinare ad un’altra auto o moto. Il transponder non è quindi associabile ad una singola targa; sottoscrivendo il contratto base è possibile ricevere fino a due dispositivi, mentre con quello business un massimo di cinque. Il contratto si può recedere in qualsiasi momento, tramite app o agenzia.

Per ottenere UnipolMove si possono seguire tre strade: online sul sito ufficiale, tramite l’app per dispositivi mobile e in agenzia. Per maggiori informazioni, oltre a seguire il link dell’offerta, vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento dedicato all’argomento che oltre a spiegare il funzionamento di UnipolMove evidenzia le differenze con altri due sistemi di telepedaggio.

Crediti immagine copertina Samuele Errico Piccarini via Unsplash