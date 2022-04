Dopo anni di attività indisturbate sulle autostrade italiane, oggi nasce un concorrente di Telepass: si chiama UnipolMove ed è stato realizzato da UnipolTech per conto di UnipolSai, la compagnia assicurativa italiana con sede a Bologna.

UnipolMove replica in tutto e per tutto le funzionalità di Telepass: il piccolo cubo nero da posizionare in auto utilizza la tecnologia dei transponder per scambiare informazioni con i caselli autostradali e permettere il pagamento del pedaggio senza fermarsi, proprio come il celebre concorrente.

Aprire un contratto con UnipolMove è semplice, sarà sufficiente ordinare il dispositivo tramite il sito ufficiale e, una volta ricevuto a casa, completare l’attivazione tramite l’applicazione o il sito web, entrando nella propria area personale.

Il costo, come è normale che sia per una nuova soluzione sul mercato, è molto competitivo: 1 € al mese per il primo dispositivo – con 6 mesi in offerta gratuita per chi si iscrive in questi giorni – e 50 centesimi per il secondo dispositivo. A differenza di Telepass, il contratto di UnipolMove prevede una targa soltanto, ma il secondo dispositivo costa la metà del primo, così da poterli avere su entrambe le auto. La rescissione del contratto è libera e può avvenire in qualunque momento, sarà sufficiente restituire il dispositivo in una delle agenzie UnipolSai o seguire la procedura riportata sul sito.

UnipolMove permette di pagare i caselli autostradali in tutta Italia, ma permette anche di pagare l’Area C di Milano, i parcheggi a pagamento con strisce blu, i bollettini postali, le multe e persino il bollo auto. Inoltre, offre diversi sconti per servizi collegati al mondo UnipolSai, come sconti presso strutture mediche convenzionate, sconti presso gli hotel del Gruppo UNA, e persino sconti sul noleggio a lungo termine di UnipolRental.

Ora che Telepass non è più l’unica realtà a operare sulle autostrade sarà interessante capire come si evolveranno le due offerte – come si dice spesso, la concorrenza fa bene al mercato e la speranza è come sempre che sia il consumatore finale a giovarne.