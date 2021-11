Uno studio di Toyota sui veicoli elettrici vi sorprenderà

Nelle ultime settimane è stato registrato un vero e proprio incremento nell’adozione di veicoli elettrici, crescita che, con le giuste proporzioni, è stata rilevata in Europa e anche in Italia. Nel nostro Bel Paese sicuramente gli incentivi hanno aiutato la diffusione e la speranza è che nei prossimi mesi la manovra sia nuovamente disponibile e continuamente rinnovata. Ma i consumatori, quanto sono aggiornati sulle sigle che i costruttori riportano sui propri veicoli? Cosa indica esattamente BEV e cosa rappresenta, invece, PHEV?

Toyota, a questo proposito, durante l’appuntamento E-volution, ha rilevato un’interessante statistica che evidenzia il grado di conoscenza di alcuni consumatori e appassionati; stando a quanto riportato dallo studio, realizzato per sensibilizzare le informazioni sulle auto elettriche, il 66% dei votanti pensa che a bordo di una vettura BEV ci sia un motore alimentato da carburante fossile. Una risposta che sorprende, soprattutto se consideriamo che in altri sondaggi il 70% dei votanti ritiene che le auto elettriche siano il futuro. Purtroppo, questo non è stato l’unico risultato sorprendente dello studio; stando a quanto riportato, è necessaria maggiore chiarezza anche sui sistemi ibridi e sulle loro tipologie a disposizione. Il 75% dei votanti, infatti, pensa che tutti gli ibridi necessitino di una presa di ricarica. Per colmare queste enormi lacune, la casa giapponese ha avviato un programma di apprendimento dedicato ai futuri acquirenti che prevede una serie di video educativi necessari per trasmettere le nozioni base.

Per chi ancora non lo sapesse, la sigla BEV serve ad indicare le vetture completamente elettriche, alla spina, e significa “Battery-Powered Electric Vehicle”. Le altre sigle invece? Per un lettura più esaustiva vi raccomandiamo il nostro approfondimento, ma riassumendo le numerose abbreviazioni presenti sul mercato: PHEV indica Plug-in Hybrid Electric Vehicle, HEV rappresenta Hybrid Electric Vehicle mentre ICE significa Internal Combustion Engine. Importante notare come sul mercato ci siano ulteriori sigle che potrebbero rendervi la vita più complicata del previsto, come MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle), FCV (Fuel Cell Vehicle) e AFC (Alternative Fuel Vehicle).