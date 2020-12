Valeo, nuova trasmissione per bici elettriche: pedalata assistita e cambio automatico

La mobilità elettrica sta coinvolgendo ogni aspetto degli spostamenti quotidiani. Mezzi pubblici, automobili, nuove soluzioni di micromobilità e soprattutto, le biciclette. Valeo propone un’inedita soluzione per le due ruote, il cui valore di mercato andrà crescendo nei prossimi, per raggiungere un giro di affari nel 2030 di circa 270 miliardi di dollari secondo le previsioni.

Uno dei segmenti che vedrà nuove opportunità di crescita è sicuramente quello delle cargo bike: dedicate alle consegne, troveranno maggiore spazio di utilizzo anche per via dei numerosi divieti previsti per i mezzi inquinanti in città. Valeo ha ridimensionato le componentistica per automobili relativa a elettrificazione a bassa tensione e sistemi di assistenza alla guida per proporla anche su biciclette a pedalata assistita.

Sistema a 48 V

Valeo ha integrato i sistemi a 48 V su di un modello di bicicletta a pedalata assistita dedicato al trasporto merci. Si tratta di un’ottimizzazione inedita, poiché la maggior parte delle e-bike utilizzano strutture a 24 e 36 V. La struttura è stata realizzata in collaborazione con Effigear ed è collocata nella scatola movimento: si tratta di un motore elettrico con cambio automatico adattivo a sette velocità.

La coppia motrice generata raggiunge il valore di 130 Nm, tanto da moltiplicare per otto volte lo sforzo del ciclista. L’applicazione per bici cargo è ideale poiché permette di trasportare carichi anche molto impegnativi (fino a 300 kg) senza richiedere grossi sforzi fisici. Agevolando così il lavoro dei noti rider e migliorando i tempi di consegna.

Cambio a sette velocità

Il cambio automatico è una vera rivoluzione nel campo delle biciclette: non era mai stato proposto su di un modello di serie. Il suo funzionamento è basato su di un algoritmo che determina le esigenze di una persona in tempo reale, riuscendo ad adattare velocità e cambiata. La fluidità di manovra assicura Valeo è da riferimento e il ciclista non deve intervenire in alcun modo.

Tra le altre caratteristiche, il sistema sviluppato da Valeo comprende anche un antifurto che blocca l’utilizzo della bicicletta. L’efficienza del mezzo è migliore anche per via dell’assenza di elementi come il deragliatore, pignoni, comandi, cavi e catena, che può essere sostituita da un sistema a cinghia. Valeo non produrrà biciclette con proprio marchio: la sua tecnologia sarà disponibile per aziende specializzate che potranno integrare il nuovo sistema su e-bike, e-mtb e cargo bike.