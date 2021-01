Tesla guarda al futuro: rivoluzionati gli interni di Model S e X MY 2021

Attese da ormai diverse settimane, tanto da spingere alcuni youtuber a sorvolare lo stabilimento di Freemont con i droni a caccia di scoop, Tesla annuncia ufficialmente i Model Year 2021 di Model X e Model S; si tratta di due aggiornamenti incrementali di rilievo per la casa di Palo Alto, che puntano tutto sull’autonomia e sull’abitabilità a bordo.

Batterie a parte, le nuove vetture beneficiano di interni rinnovati, quasi fantascientifici, coordinati ad un volante a cloche e un display infotainment di dimensioni maggiori posizionato come da tradizione nella console centrale. Il volante non è di certo una novità, è ereditato direttamente da alcuni prototipi VisionGT e dal Trans-AM impiegato per il celebre telefilm Kitt – Supercar; a differenza di quest’ultimi, vanta un design completamente privo di qualsiasi genere di freccia o leva. Tesla, infatti, al fine di massimizzare la concentrazione alla guida, ha deciso di inserire dei tasti a sfioramento dotati di feedback e due rotelle studiate per attivare le varie impostazioni disponibili nel ricco menù.

La soluzione di guida rivoluzionaria di Tesla è legata sicuramente all’aggiornamento di Autopilot, il sistema di guida autonoma, che ora nella nuova versione permette di anticipare le mosse del conducente grazie all’adozione di una intelligenza artificiale migliorata. Secondo quanto riportato dai colleghi di Electrek, in alcune occasioni la vettura potrebbe scegliere automaticamente la marcia da inserire in base agli ostacoli rilevati dal sistema di guida.

Importanti novità anche a livello di power train, Tesla Model S e Model X MY 2021 beneficiano anche delle nuove batterie 4680 in grado di offrire un’autonomia compresa tra 600 e 840 Km, in base all’allestimento scelto.

Model S Long Range Model S Plaid Model S Plaid+ Model X Long Range Model X Plaid Autonomia 663 Km 628 Km 840 Km 580 Km 547 Km Potenza TBA 1.020 CV 1.1100 CV TBA 1.020 CV 0-100 3,2 s 2,1 s < 2,1 s 3,9 s 2,6 s Velocità massima 250 Km/h 320 Km/h 320 Km/h 250 Km/h 262 Km/h

Gli amanti della guida più sportiva e dinamica saranno lieti di sapere che la variante Plaid, avvistata in più occasioni, è finalmente pre-ordinabile; si tratta di un modello “da sparo” che manda in pensione la precedente Performance. Le prestazioni in questo caso sono letteralmente da urlo, si parla di tre motori elettrici in grado di erogare una potenza di poco superiore a 1.000 CV con una velocità massima di 320 Km/h. Lo scatto da 0 a 100, in questo caso, è stimato per 2 secondi: un tempo da brividi, così basso da far impallidire anche le hypercar più costose sul pianeta.

Prezzi? Per Model X si parte da 99.990 euro per la versione Long Range sino ad arrivare a 119.990 euro per la variante Plaid; la super berlina Model S, invece, ha un prezzo base di 89.990 euro che può arrivare a 140.990 euro nella sua declinazione più sportiva (Plaid+).