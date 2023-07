Da tempo state pensando valutando l’acquisto di una buona dash cam per viaggiare e lasciare la macchina in sicurezza, ma non ne avete trovato una a un prezzo interessante? In tal caso, vi consigliamo di dare uno sguardo a questo modello in forte sconto su Amazon, grazie a un coupon dal valore di 20€.

In questo modo, la dash cam è già proposta a soli 59,99€ invece di 79,99€. Un’occasione da non farvi scappare, fintanto che la promozione è in corso, dato che il prodotto vi offre una risoluzione di registrazione video 2.5K.

Con un obiettivo grandangolare avanzato da 170° 6G, questa fotocamera cattura chiaramente le targhe e i cartelli stradali, sia di giorno che di notte. La sua struttura sottile e compatta, inoltre, la rende discreta e facile da posizionare, e con le istruzioni dettagliate incluse, non avrete alcun problema a installarla correttamente.

Una caratteristica molto interessante è la connessione Wi-Fi integrata e il controllo tramite app per smartphone iOS e Android. Con l’app dedicata, infatti, potrete accedere allo streaming in diretta, scaricare i video salvati, modificare le impostazioni e condividere facilmente i filmati sui social media come YouTube, Twitter e Facebook. La dash cam è anche dotata di un G-Sensor incorporato, che, in caso di collisione, blocca automaticamente il file video specifico, evitando che venga sovrascritto dalla registrazione loop.

Per il parcheggio, potrete attivare la modalità di parcheggio 24 ore, che trasformerà la dash cam in un sistema di telecamere di sorveglianza mentre il veicolo è spento. Inoltre, la super visione notturna con apertura F/1.8 e WDR vi garantirà una visione eccellente anche in condizioni di scarsa illuminazione e maltempo. Infine, questa dash cam supporta schede micro SD fino a 128 GB, offrendo ampio spazio di archiviazione per i vostri video.

