Torna sul lago di Como il Concorso d’Eleganza più famoso al mondo: il prossimo Concorso d’Eleganza Villa d’Este si terrà dal 20 al 22 maggio e, a differenza dell’evento dello scorso anno, saranno ammessi un maggior numero di visitatori grazie alle minori restrizioni legate al Covid-19.

Le due giornate vedranno come protagoniste 50 tra le automobili più belle e veloci delle rispettive epoche. Suddivise in sette categorie, The Golden Age of Elegance, Kompressor!, Celebrating 150 Seasons at Villa d’Este (per i 150 anni dell’Hotel), The Cavallino at 75 (dedicata alle vetture Ferrari), Born for the Racetrack, 50 Years of Mean Machinery (riservata alle BMW M) e Breaking the Speed Barrier, sfileranno nei giardini della storica dimora rinascimentale e della vicina Villa Erba per aggiudicarsi i numerosi premi che saranno assegnati da una giuria selezionata.

Come sappiamo, la partecipazione al Concorso è riservata agli invitati e alle rispettive vetture. Tra gli organizzatori dell’evento non mancherà la presenza della casa automobilistica BMW che quest’anno celebra i 50 anni della divisione M con tantissime vetture auto, tra cui la M4 CSL. Nella zona aperta al pubblico, nella Villa Erba, BMW per domenica 22 maggio ha organizzato l’evento “Wheels & Weisswürscht Lake Como”, a cui non mancheranno diverse club ufficiali europei. Il Gruppo BMW ha inoltre ufficializzato che porterà all’evento tra i protagonisti dell’attesissimo evento anche i Taxi del Nurburgring. Non passerà inosservata la presenza della nuova generazione di Serie 7 e i7.

Tra i protagonisti dell’evento naturalmente tante altre auto in concorso, come Lamborghini, Bugatti e Ferrari. Un ospite speciale sarà, inoltre, la Rolls-Royce Boat Tail: grazie ad un importante progetto di quattro anni sono state infatti ideate tre automobili inevitabilmente uniche nel loro genere per singoli clienti Rolls-Royce. Appuntamento dunque al 20 maggio per ammirare una parte delle auto più belle ed iconiche del panorama automobilistico internazionale di tutte le epoche.