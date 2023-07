Tesla ha recentemente rilasciato un aggiornamento sul suo attesissimo, quanto peculiare, Cybertruck, affermando che il veicolo sarà il primo pickup con quattro porte, e un cassone di oltre 6 piedi (182 cm.), ad avere una lunghezza inferiore a 19 piedi (579 cm.). A pochi giorni dalla pubblicazione dei risultati finanziari del secondo trimestre, Tesla ha voluto stupire tutti annunciando che il primo Cybertruck è stato costruito con successo presso la Gigafactory in Texas.

Un’annuncio che ha suscitato grande interesse tra gli appassionati, e gli investitori, soprattutto in virtù delle prime informazioni in merito alla costruzione dei prototipi (originariamente previsti per agosto 2023) e il lancio del veicolo (ancora previsto per ottobre 2023).

Tuttavia, l’annuncio di Tesla ha anche suscitato alcune perplessità proprio in merito a questo anticipo nelle tempistiche della catena di produzione, sollevando alcuni interrogativi su eventuali modifiche, apportate al Cybertruck, in fase di costruzione.

Tesla si è subito prodigata nel rassicurare gli investitori sullo stato del programma Cybertruck, dichiarando nel rapporto finanziario i progressi compiuti nella realizzazione del veicolo e sottolineando che tutto sta procedendo correttamente per poter iniziare la produzione iniziale entro la fine di quest’anno. Tesla ha, inoltre, aggiunto che questa riduzione delle tempistiche previste inizialmente, sta permettendo all’azienda di continuare la sua ricerca per innovare, e migliorare, il prodotto finale.

Nel rapporto finanziario, infine, Tesla ha confermato che i veicoli attualmente in produzione sono “unità candidate alla produzione” e che il Cybertruck sta attualmente sottoponendosi a un lungo processo di “certificazione e convalida finali”, atto a garantire l’affidabilità, e la qualità, del veicolo prima del suo debutto sul mercato.

Nonostante il tortuoso percorso affrontato dal Cybertruck (vi ricordate la celebre presentazione con il vetro che andava in frantumi?), Tesla è fiduciosa nella riuscita del suo rivoluzionario veicolo, il quale è stato definito, dalla stessa Tesla, come “il veicolo più unico, e rivoluzionario, da parecchi decenni a questa parte”.

Mentre gli appassionati, e gli investitori, attendono con impazienza il debutto del Cybertruck, Tesla continua a lavorare instancabilmente per portare avanti il programma e assicurarsi che il veicolo rispecchi la visione innovativa dell’azienda nel settore automobilistico. Il futuro del pickup elettrico di Tesla sembra promettente, e gli appassionati del brand non vedono l’ora di vederlo finalmente nella sua forma finale.