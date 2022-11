Alla crescente e costante diffusione dei nuovi mezzi di micromobilitá elettrica come i monopattini è bene affiancare norme che regolino un adeguato utilizzo di tali dispositivi per evitare che si possa andare incontro a spiacevoli incidenti. Ed è proprio sul tema della sicurezza che molte società del settore stanno lavorando: un esempio è Voi Technology che da anni è al lavoro sulla sicurezza dei monopattini elettrici. Quest’ultima ha infatti pensato di dare il via ad un importante progetto che vede protagoniste le città di Roma e Milano.

La preziosa collaborazione con le municipalità locali permetterà inoltre a Voi di accelerare il processo di informazione tramite la creazione di un database sull’utilizzo del monopattino nelle diverse aree in città, così da informare l’amministrazione locale su quali siano le vie e le aree in cui avviene ancora il fenomeno, vietato, di conduzione dei monopattini sui marciapiedi. In questo modo l’amministrazione potrà comprendere dove è necessario implementare infrastrutture per favorire il corretto e sicuro utilizzo dei servizi di micromobilità in sharing.

Grazie alla collaborazione con Drover AI il progetto pilota è stato realizzato in ben 13 città europee con l’obiettivo di testare una soluzione del tutto innovativa di computer vision, machine learning ed intelligenza artificiale. Lo scopo è infatti quello di limitare le corse in monopattino in determinate aree vietate come i marciapiedi. Nello specifico, tali tecnologie permetteranno ad alcuni monopattini Voi Technology di rilevare la tipologia del manto stradale su cui si sta viaggiando e capire, di conseguenza, se la corsa sta avvenendo sui marciapiedi.

Sulla base di tali rilevazioni, Voi Technology potrà conseguentemente sviluppare azioni mirate di educazione alle norme stradali. L’invio delle regole di utilizzo del mezzo su strada potrebbe infatti essere inviato all’utente tramite app o via mail e come secondo step eventualmente applicare sanzioni nel caso di ripetizione dell’infrazione. Non viene inoltre escluso il blocco immediato dell’accesso al servizio nel caso in cui l’utente dovesse ripetere più volte l’infrazione, oppure la decisione di rallentare la velocità di conduzione del monopattino in caso di corsa sui marciapiedi, senza bloccarne dunque il viaggio.

Riconoscere i monopattini caduti e segnalarli a Voi non sarà più impossibile grazie alla nuova tecnologia. Tuttavia, il lavoro di Voi Technology porterà al potenziamento delle capacità di geo-fencing dei monopattini.