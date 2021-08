Volete provare una Tesla ma non sapete come? Parte la Tesla Summer Experience

Le elettriche di Elon Musk suscitano da sempre molta curiosità soprattutto tra chi ha ancora molti dubbi sull’alternativa più green al classico propulsore endotermico. Provarle però non è sempre facile anche a causa della limitata presenza sul territorio italiano degli showroom del marchio; a questo proposito Tesla ha deciso di avviare una serie di iniziative dove potrete toccare con mano una delle elettriche più vendute di sempre, la Model 3. Inoltre, qualora la Model 3 non rientri tra le vostre corde, potrete guidare anche Model S, Model X e la nuovissima Model Y.

Presso alcune località del nostro Paese, comprese alcune mete turistiche, per un periodo di tempo limitato sarà possibile effettuare un test drive. Per prenotarsi è necessario visitare la pagina dedicata allestita sul sito ufficiale. I passaggi da seguire sono molto semplice e alla portata di tutti; è solo necessario scegliere il luogo più vicino, magari verificando sul pulsante “Maggiori informazioni”, e compilare il modulo d’iscrizione.

Una volta completata la procedura, lo staff di Tesla prenderà in carico la richiesta e contatterà l’iscritto per pianificare l’attività. Naturalmente verranno fornite informazioni a 360 gradi sull’ecosistema Tesla: dagli incentivi disponibili sino al funzionamento della rete di Supercharger.

Negli scorsi mesi abbiamo avuto anche noi in prova, come auto stampa, due modelli di Tesla Model 3: Standard Range+ e la velocissima Performance. Entrambi i modelli ci hanno ampiamente stupiti per ragioni differenti, se ci fosse la possibilità vi consigliamo senza alcun dubbio di provare naturalmente la variante Performance.

I Tesla Summer Experience si svolgeranno a: