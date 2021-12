Volkner Mobil Performance S, il camper che può ospitare una Porsche

I camper sono mezzi di trasporto che offrono tantissime possibilità, ma per inevitabili caratteristiche non sono mezzi particolarmente divertenti da guidare; per ovviare a questo problema, l’azienda tedesca Volkner Mobil ha dato vita a ‘Performance S’, un camper – o meglio, un motorhome viste le enormi dimensioni – in grado di trasportare al suo interno un’automobile, che in occasione della presentazione è diventata una Porsche 911.2 Turbo S Cabriolet.

Lo youtuber Enes Yilmazer ha avuto il piacere di esplorare questo camper pazzesco, e ha realizzato un video tour dove ci mostra tanti dettagli degli interni e dell’esterno di questo mezzo praticamente unico: senza dubbio la caratteristica più particolare e interessante riguarda il piccolo garage integrato nel camper, che grazie a un sistema idraulico e a una piattaforma di acciaio può facilmente caricare e scaricare l’auto che si desidera.

L’imponente Volkner Mobil Performance S è lungo 12 metri, largo 2.5 e altro 3.85 metri, e ha un peso complessivo di 18 tonnellate; con dati tecnici di questo tipo solitamente si pensa a un camion o un piccolo autobus, ma stavolta si tratta di una casa su gomme spinta da un motore a gasolio Volvo da 460 cavalli, abbinato a un serbatoio da 350 litri di carburante.

Si potrebbe pensare che lo spazio interno sia poco a causa del garage sottostante, ma dentro al Performance S c’è tutto lo spazio che serve, sia per vivere sia per conservare i propri averi; è possibile guadagnare ulteriore spazio una volta parcheggiati, grazie all’elemento mobile che fa guadagnare 5 metri quadri per un totale di 35 metri quadri.

All’interno del Volkner Mobil Performance S non manca proprio nulla: troviamo una scrivania da lavoro per fare smart working ovunque ci si trovi, un tavolo per i pasti, una televisione motorizzata, illuminazione a LED, altoparlanti integrati, una cucina dotata di frigorifero, fornelli e lavastoviglie, persino un bagno con doccia, un ampio lavandino e water con seduta riscaldata. Per dormire ci si può affidare a uno dei tanti letti presenti, con il principale – doppio – che si trova in coda al camper.

Il prezzo di questo incredibile camper è di 1.6 milioni di €, e il suo attuale proprietario l’ha ordinato per portare la sua MINI sempre con sè.