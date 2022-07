Volkswagen Italia ha realizzato una superficie verde di ben 635 m² composta da alberi, arbusti e prato erboso all’interno del quartier generale di Verona. La cosiddetta Oxygen Area ospita specie selezionate in base alla loro capacità purificante dell’aria. Secondo le previsioni attestate dall’Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna, una volta raggiunta la maturità delle piante l’attività purificante della Oxygen Area si tradurrà nell’assorbimento di ben 7.054 kg di CO2, 22 kg di inquinanti e nella produzione di 5.000 kg di ossigeno su base annua.

Non a caso, la Oxygen Area realizzata all’interno del comprensorio di viale Gumpert, può essere considerata una vera e propria isola ambientale con oltre 320 esemplari che circondano i 170 m² di prato erboso, che la casa automobilistica Volkswagen include tra le iniziative fondamentali per raggiungere l’obiettivo della completa decarbonizzazione entro il 2050.

Con la mission ambientale “goTOzero” Volkswagen Group Italia si è impegnata ad adottare una strategia di sostenibilità che mira ad abbassare l’impatto delle proprie attività, puntando non solo sul miglioramento continuo dei processi e sulla gestione efficiente di tutte le risorse ma ricorrendo anche ad altri strumenti, fra i quali appunto l’Oxygen Area. Per la sua capacità di sequestrare inquinanti atmosferici e di rilasciare ossigeno, l’area rientra perfettamente in questo perimetro, ha commentato Marcus Osegowitsch, amministratore delegato di Volkswagen Group Italia.

Non manca all’interno dell’area un’apposita centralina di rilevazione che si occupa di analizzare costantemente la qualità atmosferica circostante, misurando la presenza di molecole come ozono, biossido di azoto, anidride carbonica e polveri sottili.

Allo stesso tempo si tratta di uno spazio che migliora la qualità della vita aziendale: posizionata volutamente in una zona centrale del giardino aziendale, tra il Centro Distribuzione Ricambi e il palazzo uffici. Dotata di Wi-Fi e di sedute, è infatti a disposizione di tutti i collaboratori per le pause e gli incontri informali; può essere sfruttata come postazione di lavoro alternativa, ma anche per eventi e meeting, ha aggiunto Osegowitsch.