Volkswagen citata in giudizio da Greenpeace per aver alimentato la crisi climatica

Il colosso di Wolfsburg è stato citato in giudizio in un tribunale tedesco, da parte dei vertici di Greenpeace Germania e dall’attivista ambientale ventenne Clara Mayer, per non aver protetto adeguatamente il cambiamento climatico e per aver alimentato, pertanto, la crisi.

Greenpeace Germania e Mayer hanno presentato alla Volkswagen una serie di richieste, tra cui la clausola di porre fine alla produzione di motori a combustione interna entro il 2030 e di ridurre le emissioni di carbonio di almeno il 65%, rispetto ai livelli del 2018, entro il 2030. Secondo quanto riportato da Reuters, la casa automobilistica avrebbe respinto ogni richiesta dell’associazione ambientalista, spingendo quindi i ricorrenti a presentare le domande in tribunale.

L’obiettivo degli ambientalisti, spiega l’emittente radiotelevisiva Ard, sarebbe quello di costringere il gruppo a intraprendere una serie di strategie per proteggere il clima; più in dettaglio, Greenpeace mira ad ottenere da parte di VW una chiara tabella di marcia con il target finale di raggiungere un modello di attività compatibile con l’andamento climatico.

“Volkswagen è vicino all’ambiente e alla decarbonizzazione del settore dei trasporti, ma non può affrontare questa sfida da sola”, ha comunicato a Reuters un portavoce di VW. “Il compito di progettare misure adeguate spetta al Parlamento, non sono ammissibili controversie legali alle singole aziende”.

Alcuni mesi fa, l’organizzazione ambientalistica tedesca Deutsche Umwelthilfe ha intentato una causa simile nei confronti di BMW e Daimler, dopo che le case automobilistiche avevano respinto le richieste di porre fine alla produzione di auto a combustibili fossili entro il 2030. Sebbene distanti dagli obiettivi degli ambientalisti, Volkswagen mira a commercializzare esclusivamente veicoli a emissioni zero entro il 2040 e di raggiungere la neutralità climatica per il 2050.