Volkswagen conferma il van elettrico ID.California

Attraverso un comunicato stampa rilasciato da Volkswagen in merito al processo di rinnovo dei poli produttivi europei in ottica di elettrificazione, abbiamo scoperto un’interessante informazione relativo a ID.Buzz, il van elettrico di Volkswagen in arrivo sul mercato nel 2024: il van a zero emissioni sarà proposto sul mercato in una versione camperizzata chiamata ID.California, prodotta presso la fabbrica di Hanover, in Germania.

E’ la prima volta che Volkswagen parla in modo ufficiale di una versione camper del nuovo ID.Buzz, e la decisione non sorprende: con la pandemia che ha portato a una maggiore diffusione dello smart working, sempre più persone scelgono una vita “on the road”, armati di portatile e di un furgone o un camper. Negli anni si è sviluppata una vera e propria sottocultura di amanti dei van camperizzati Volkswagen, che non per niente oggi continuano ad avere un valore di mercato molto alto, e in continuo aumento.

Ad oggi abbiamo ben pochi dettagli in merito al Volkswagen ID.California, ma sappiamo che ID.Buzz sarà realizzato sulla piattaforma MEB del gruppo Volkswagen, equipaggiata con un pacco batterie da 82 o 110 kWh a seconda del modello scelto, per un’autonomia che potrà superare i 600 km.

Sul mercato europeo i vari modelli di van camperizzati Volkswagen California hanno sempre riscosso un grande successo, tanto da essere arrivati alla 7° generazione nel 2021; l’avvento della mobilità elettrica potrebbe modificare profondamente il California che conosciamo, che potrà offrire una gran quantità di funzionalità in più specifiche per la vita in mezzo alla natura, magari con optional dedicati al campeggio o alla vita “off the grid”, un po’ come quanto fatto da Rivian con i suoi pick-up elettrici che tra i vari optional offrono persino una cucina da campeggio da integrare sull’auto.

In ogni caso, la strada è ancora lunga prima di vedere in azione un ID.California: il rilascio di ID.Buzz è previsto nel 2024 ma la versione camperizzata potrebbe arrivare successivamente.