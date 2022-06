Volkswagen sta vivendo un cambiamento epocale, un po’ come tutta l’industria automobilistica che si è lanciata nell’elettrificazione della sua gamma; secondo quanto riportato da Reuters nelle ultime ore, il CEO del gruppo Volkswagen, Herbert Diess, sarebbe particolarmente ottimista sul futuro elettrico e avrebbe affermato che ad oggi la compagnia sta “guadagnando più che mai“, in attesa di migliorare la sua presenza elettrica su mercati cruciali come quelli di Cina e Germania.

Diess, che negli ultimi mesi ha più volte fatto dichiarazioni forti sul futuro di Volkswagen, è convinto che grazie ai nuovi impianti di produzione Volkswagen riuscirà a colmare molto presto il gap con Tesla, tanto che nel 2025 l’azienda americana potrebbe perdere la testa del mercato delle auto elettriche.

“Elon ha il compito di avviare due fabbriche molto complesse come quelle di Austin e di Gruenheide (Berlino, ndr) contemporaneamente – oltre all’espansione della fabbrica di Shanghai. Sarà un periodo difficile per lui.” ha detto Diess.

Per il momento le dichiarazioni di Diess trovano ben poco riscontro nella realtà, avendo visto come nel Q1 del 2022 Volkswagen non sia riuscita nemmeno a raggiungere il 2° posto nella classifica mondiale per la vendita di auto elettriche – 2° posto occupato invece da BYD, una delle più grandi compagnie cinesi del settore.

E’ anche vero che Tesla sta passando un momento difficile, come giustamente sottolineato dallo stesso Diess: l’apertura delle due fabbriche in Texas e in Germania si sta rivelando più difficile del previsto, e la produzione ad oggi resta quasi completamente ferma perché mancano le batterie di tipo 4680 – in Cina invece le fabbriche stanno ricominciando a lavorare, in attesa dell’aggiornamento delle linee di produzione, dopo lunghi mesi di lockdown dovuti al Covid.

Solo il tempo potrà dirci se le dichiarazioni di Diess si avvereranno oppure no; sarà uno scontro interessante, tra Tesla che è stata in grado di diventare in pochi anni la regina di un mercato che senza di lei non avrebbe mai preso piede come sta facendo oggi, e Volkswagen, uno dei gruppi automotive più grandi e potenti al mondo.