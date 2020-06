Volkswagen, disponibile in tre versioni il wall box ID.Charger

Proseguono gli annunci da parte della casa automobilistica Volkswagen. Dopo aver ufficializzato l’arrivo nei prossimi mesi della nuova ID 3, la casa di Wolfsburg presenta l’ID.Charger, wall box dedicato alla ricarica dell’auto elettrica presso la propria abitazione.

Volkswagen propone dunque nuovo servizi e tecnologie per la ricarica dell’auto: l’installazione di wall box e impianti di ricarica domestici e privati è inevitabilmente importante per tutti gli utenti che acquistano una nuova vettura prediligendo l’abitazione come punto di ricarica principale.

ID.Charger sarà offerto in tre modelli, differenti per opzioni e connettività: ID.Charger , ID.Charger Connect e ID.Charger Pro.

Caratteristiche e prezzi:

ID. Charger: modello base che dispone di un un’interruzione d’emergenza per correnti DC di ritorno, un cavo di tipo 2 integrato e ricarica supportata fino a 11 kW. Prezzo di 399 euro.

ID. Charger Connect: dispone in più della connettività WiFi o LAN -opzionale quella LTE- e del controllo tramite app. Prezzo di 599 euro.

ID. Charger Pro: modello con maggiori prestazioni che aggiunge il supporto LTE integrato oltre ad un lettore dei consumi di elettricità. Prezzo di 899 euro.

Tre wall box che varieranno dunque sia per prezzo che per connettività e, che la casa di Wolfsburg ha deciso di progettare per i suoi utenti per ricaricare con semplicità e sicurezza la propria auto elettrica.