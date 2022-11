Volkswagen non si accontenta dell’elettrico e pensa anche alla mobilità a idrogeno: il progetto è quello di dare vita a un’auto in grado di percorrere fino a 2000 km con un solo pieno di idrogeno.

La notizia è stata riportata inizialmente da Autocar, che ha scovato i brevetti che Volkswagen ha presentato in merito a questo veicolo a idrogeno e alle pile a combustibile che lo andrebbero ad alimentare. Volkswagen è convinta che ci sia spazio per questo veicolo in grado di coprire distanze importanti senza nessun tipo di rifornimento, specialmente in un mondo che procede spedito verso la mobilità elettrica.

Nei brevetti presentati da Volkswagen in collaborazione con Kraftwerk Tubes si vede una membrana ceramica – fondamentale per la creazione di veicoli a idrogeno – in grado di funzionare senza l’utilizzo di platino, uno dei metalli più rari e costosi del pianeta nonché uno dei principali ostacoli alla produzione di pile a combustibile. Si tratta di una differenza cruciale rispetto alle soluzioni messe a punto da realtà come Toyota e Hyundai, che si affidano a membrane realizzate con polimeri molto costosi.

Di per sé la notizia ha dell’incredibile, considerato che solo lo scorso anno quello che all’epoca era il CEO di Volkswagen aveva dichiarato di voler puntare tutto sull’elettrico, evitando di perdere tempo con soluzioni alternative meno funzionali allo scopo: “l’elettrificazione ha vinto” era stata l’affermazione coraggiosa di Herbert Diess, oggi non più a capo del gruppo tedesco.

In un’intervista rilasciata al Business Insider tedesco, il fondatore di Kraftwerk Tubes Sascha Kuhn ha parlato della soluzione tecnica messa a punto:

“Il grande vantaggio della nostra soluzione è il costo di produzione, molto più basso rispetto alle pile a combustibile che usano polimeri e platino. Le nostre pile a combustibile generano calore di scarto intorno ai 400 gradi, che può essere utilizzato per riscaldare o raffreddare l’abitacolo senza bisogno di elettricità aggiuntiva.”

L’intento di Kraftwerk Tubes è quello di avere la propria tecnologia all’interno di una serie di veicoli entro il 2026: si parla di circa 10.000 unità suddivide tra vari produttori, tra cui è stato segnalato Infiniti, il brand di lusso di Nissan.