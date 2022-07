Il canale Youtube Out of Spec Reviews ha pubblicato da poche ore un video molto interessante, che dimostra ancora una volta come non servano auto pazzesche con motori assetatissimi per divertirsi in pista e che anzi, a volte, basta una piccola utilitaria elettrica: Kyle Conner si è fatto prestare da un amico una piccola Volkswagen e-Up! e l’ha lanciata a tutta velocità sulla pista più famosa del mondo, il Nurburgring.

Forse non tutti sanno che il Nurburgring è accessibile praticamente a qualunque automobile, fintanto che ci si impegna a rispettare le regole del codice della strada: a conti fatti il North Loop del Nurburgring è un tratto di strada pubblica a senso unico senza limiti di velocità.

Durante il giro lungo quasi 20 chilometri, Kyle ha avuto modo di divertirsi con la piccola e-Up! 100% elettrica di Volkswagen, nonostante l’auto abbia una potenza abbastanza limitante per l’utilizzo in pista: 130 km/h di velocità massima, uno scatto da 0 a 100 coperto in 12.4 secondi – dati che non tolgono il fiato a nessuno, e fanno dubitare della possibilità di divertirsi in pista.

Basta però guardare il video, che in poche ore di rilascio ha già collezionato quasi 18.000 visualizzazioni, per capire che a volte non serve essere i più veloci per divertirsi: le modifiche apportare alla e-Up! prima di entrare in pista sono poche ma ben studiate, pensate per migliorare la tenuta di strada in curva. Il proprietario della e-Up! ha scelto un kit di sospensioni coilover KW e dei cerchi OZ alleggeriti, così da permettere alla Up! di correre in curva senza rallentare troppo, anche grazie al baricentro basso fornito dal pacco batterie installato nel pianale dell’auto.

Tutti questi elementi si traducono in un’auto sulla quale è praticamente superfluo utilizzare i freni, e anche in curva ci si ritrova a conservare quanta più velocità possibile; il divertimento in questi casi è assicurato, anche se ci si trova a bordo di una piccola utilitaria.

Dopo averla inizialmente rimossa dal suo catalogo, Volkswagen è di recente tornata sui suoi passi e ha riportato la e-Up! in concessionario, a un prezzo che parte da 25.850 €.