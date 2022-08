Poche auto sono diventate così famose come la Volkswagen Golf. Per quasi 50 anni, la berlina tedesca è stata una vera macchina per tutti (o quasi); si adatta ovunque, è disponibile in molteplici declinazioni, ma come dice un vecchio adagio “tutte le cose belle sono destinate a finire”. Ai microfoni del portale tedesco Welt, il CEO di VW, Thomas Schafer ha affermato che la società è al lavoro su una Golf 8 aggiornata.

Anche se non possiamo immaginare un settore automobilistico privo della mitica VW Golf, Schafer afferma che il futuro della berlina dipende dai numeri. “Dovremo vedere se varrà la pena sviluppare un nuovo veicolo che non duri tutti gli anni previsti a causa delle emissioni“. In fin dei conti la Golf 8 è stata commercializzata nel 2019, mentre la Golf 8 è durata per 7 lunghissimi anni.

Non è solo l’elettrico a minacciare l’esistenza della Golf; Schafer ha affermato che si aspetta che i prezzi dei veicoli europei aumentino considerevolmente nei prossimi anni, a causa della legislazione sulle emissioni Euro 7. Questo renderebbe i veicoli ICE tra € 3.000 e € 5.000 più costosi di prima; “Su un’auto piccola, questi costi aggiuntivi difficilmente possono essere assorbiti. La mobilità entry-level con motori a combustione sarà notevolmente più costosa e in futuro non esisteranno più i prezzi di partenza da 10.000 euro“.

La soluzione? Spostare gli acquirenti sulla gamma ID, la famiglia di prodotti elettrici di casa VW. Oltre ai modelli attualmente in commercio, VW prevede di inserire sul mercato una soluzione compatta a meno di 25mila euro tra tre anni. Schafer ha inoltre spiegato che la quota di mercato non è l’aspetto più importante, ma piuttosto lo sono i profitti. Il numero uno ha spiegato che, nel tentativo di diventare la più grande casa automobilistica del mondo, l’azienda ha creato veicoli di nicchia per colmare diverse lacune. Da allora l’etica è cambiata e si punta a rimuovere le complessità della società.

Mentre le declinazioni più “civili” potrebbero trovare spazio all’interno della gamma ID, per gli appassionati della versione GTI si tratterebbe di un vero e proprio colpo al cuore. In un’intervista esclusiva con CarBuzz, Hein Schafer ha dichiarato, ad esempio, che fino al 40% dei modelli GTI e R sono venduti con cambio manuale. Se la Golf 8 si rivelasse essere l’ultima variante disponibile, i modelli più pepati potrebbero diventare soluzioni estremamente collezionabili negli anni a venire.