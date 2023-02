Iniziamo subito dicendo che quanto riportato è un rumor pubblicato da Autocar in seguito alle dichiarazioni di un insider dell’azienda tedesca: secondo quanto affermato, Volkswagen avrebbe deciso di dare una nuova vita 100% elettrica a uno dei suoi modelli di maggior successo, la Golf, continuando a portare sul mercato anche un modello molto amato dagli appassionati di auto, la Golf GTI.

L’insider di Volkswagen è convinto che il nome ‘Golf’ sarà utilizzato al posto di ID.2, dando così vita a una hatchback elettrica di dimensioni più compatte rispetto all’attuale ID.3, da abbinare a un prezzo di listino che riesca a essere competitivo anche per le fasce di popolazione meno abbienti: si parla di circa 22.500 € come prezzo di partenza.

Negli ultimi mesi si sono visti tanti cambiamenti ai piani alti di Volkswagen e questo cambio di rotta ne è la prova: l’ultimo nome della lunga lista di licenziamenti è quello di Josef Kaban, capo designer di Volkswagen, i cui ultimi lavori non sembrano essere piaciuti molto al CEO.

Cupra Born

Basata sulla piattaforma MEB-Plus, la nuova Golf elettrica sarà sicuramente proposta in una prima versione a trazione anteriore, ma è assai probabile che poi venga declinata anche in un modello più prestazionale a trazione integrale; in fin dei conti il Gruppo Volkswagen, grazie al lavoro di Cupra, sta già sviluppando in quella direzione con la divertentissima Cupra Born eBoost che abbiamo testato qualche mese fa.

Potrebbe essere proprio questo il modello a riportare in auge la nomenclatura ‘GTI‘ dopo che negli ultimi anni abbiamo assistito alla nascita dei primi modelli elettrici ‘GTX’: quest’ultima sigla è destinata a sparire, rimpiazzata dalla più tradizionale ‘GTI’ che ha un forte richiamo grazie al successo dei modelli passati.