Secondo alcune indiscrezioni dei giorni scorsi, Audi starebbe lavorando ad una nuova generazione di Audi A3 che, a differenza del modello attuale, arriverà sul mercato esclusivamente in versione elettrica con un debutto a partire dal 2027. Quest’indiscrezione, inevitabilmente, mette a rischio anche il futuro della Volkswagen Golf con motori endotermici e, in particolare, della variante sportiva GTI, simbolo di un segmento di mercato che potrebbe essere vicino all’addio (forzato).

La Volkswagen Golf non abbandonerà la gamma Volkswagen. La hatchback è uno dei modelli più iconici del marchio e continuerà ad essere proposto sul mercato, adattandosi ai tempi e abbracciando la tendenza all’elettrificazione che rappresenterà il riferimento per i prossimi anni in Europa. Per la Golf GTI ed il suo motore benzina, invece, potrebbe non esserci spazio per i prossimi anni. Terminata l’attuale generazione, infatti, la Volkswagen Golf GTI potrebbe uscire definitivamente dal mercato.

Il Gruppo Volkswagen è al lavoro sulla nuova piattaforma SSP (Scalable Systems Platform) che sarà utilizzata per le elettriche del futuro di tutti i brand. Su questa base nasceranno le nuove Audi A3 e Volkswagen Golf in versione elettrica al 100%. Per gli appassionati, però, non ci sarà modo di acquistare una nuova GTI in versione tradizionale e, quindi, con un potente motore benzina in grado di offrire una guida sportiva ad un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello delle supercar.

Per il momento, in ogni caso, Volkswagen non ha ancora ufficializzato le sue strategie per il futuro. Maggiori dettagli potrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi.