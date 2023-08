Volkswagen aggiornerà il logo GTI per adeguarlo all’era elettrica, sostituendo l’ultima lettera con un fulmine. Attualmente, l’acronimo GTI sta per “Grand Touring Injection”, con l’ultima parte che si riferisce chiaramente all’iniezione di carburante. Con l’introduzione del fulmine al posto dell’ultima lettera, sembra che il nome “GTI” verrà mantenuto, indicando una possibile transizione verso un’identità completamente elettrica. Questo potrebbe significare che il soprannome GTX, attualmente utilizzato per i veicoli elettrici ad alte prestazioni di Volkswagen, potrebbe essere eliminato.

Un’altra possibilità è che il nuovo logo possa indicare che l’auto è solo parzialmente elettrificata, come la GTE, e il brand potrebbe pertanto mantenere entrambe le sigle. Tuttavia, il nome GTI è troppo prezioso per essere relegato a prodotti di nicchia, quindi è possibile che una volta che l’intera gamma VW sarà elettrica, il nome GTX possa scomparire del tutto per fare spazio al più storico GTI.

Riguardo alla Volkswagen Golf, il CEO di VW Passenger Cars, Thomas Schaefer, prevede che l’attuale ottava generazione rimarrà in produzione “fino alla fine del decennio”. Dopo di che, Volkswagen dovrà valutare come si svilupperà il segmento ed eventualmente creare una soluzione completamente a batteria.

A questo proposito, come sappiamo, l’ID.2 (un veicolo completamente elettrico compatto e delle dimensioni della Polo) dovrebbe costituire la base della prossima generazione di Golf. Con proporzioni compatte e un prezzo accessibile, potrebbe rappresentare un ritorno alle origini GTI, anche se il propulsore sarà diverso da quello tradizionalmente associato al marchio.