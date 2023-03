Dopo un debutto sul mercato elettrico più difficoltoso del previsto, Volkswagen sta delineando una strategia molto chiara per il futuro: realizzare auto elettriche dai prezzi contenuti così da convincere sempre più clienti a compiere questo cambiamento epocale, obiettivo che sarà raggiunto anche grazie alla Volkswagen ID.1, una city car elettrica che secondo le prime indiscrezioni arriverà sul mercato a un prezzo di circa 20.000 €, se non addirittura inferiore.

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato del progetto ID.2all Concept, un’auto che promette di diventare la nuova Golf ma in una versione 100% elettrica, e a giudicare dalle immagini anche il design sarà molto familiare – seguite questo link per scoprire tutto quello che sappiamo al momento su ID.2all.

ID.2all Concept

ID.1 sarà una grande sfida per Volkswagen e in generale per il mercato delle auto elettriche: ad oggi le soluzioni elettriche low cost sono poche, si contano sulle dita di una mano, e portare sul mercato una ID.1 con un prezzo di listino quanto più possibile vicino ai 20.000 € potrà dare un’enorme spinta al settore. Volkswagen ha dalla sua parte una produzione che già oggi è su volumi relativamente alti, poiché produce anche per Cupra e Skoda, e questo permetterà alla compagnia di ridurre sensibilmente tutti i costi legati allo sviluppo, alla progettazione e all’effettiva produzione così da avere un prezzo di listino più basso di quelli attuali ma senza rinunciare a fare ricavi.

Secondo le prime voci, ID.1 dovrebbe basarsi sulla stessa piattaforma di ID.2all, chiamata MEB Entry, e sarà dotata di una batteria al litio ferro fosfato da 38 kWh, anche se per il momento non ci sono conferme su quale sarà l’impianto di produzione scelto da Volkswagen per realizzare la nuova ID.1.

Mancano ancora tantissime informazioni e ci sarà tempo per scoprirle, ma sapere che Volkswagen sta lavorando a un’auto elettrica da 20.000 € è una buona notizia sia per chi è interessato a passare a un’auto elettrica nei prossimi anni, sia per il mercato nel suo complesso.