Volkswagen ID.3 cabrio: nuovo progetto della casa tedesca?

Importanti cambiamenti presto potrebbero interessare la Volkswagen ID.3, l’elettrica del marchio di Wolfsburg. Alcune insistenti voci di corridoio, sembrerebbero affermare che il veicolo in questione potrebbe trasformarsi e diventare anche cabrio. La notizia, sembra essere stata diffusa su LinkedIn da Ralf Brandstatter, nonché amministratore delegato di Volkswagen Passenger Cars. Dunque, potrebbe non trattarsi di un semplice indiscrezione, bensì di un progetto che potrebbe concretizzarsi a breve. Una delle cose certe è che la casa automobilistica tedesca, si è posta come obiettivo di incrementare in maniera considerevole l’offerta elettrica da presentare sul mercato e, quindi, anche la gamma ID.

Infatti, entro il 2023 sono previsti 8 nuovi modelli del marchio Volkswagen. Tuttavia, l’azienda aveva confermato di verso concentrare sui grandi volumi, motivo per il quale potrebbe essere difficile assistere all’arrivo della ID.3 in versione cabrio. Per il momento, è stata svelata una prima immagine che mostra l’aspetto del veicolo insieme alle affermazioni rilasciate, come affermato poc’anzi, da Brandstatter. Egli avrebbe infatti dichiarato quanto segue:

Suona abbastanza attraente godersi la natura con il tetto abbassato, con le prestazioni di un’elettrica, e avvolti nel silenzio [potrebbe] trasmettere un senso di libertà completamente nuovo.

Inoltre, l’amministratore delegato di Volkswagen sembra non nascondere il fatto che avrebbe intenzione di avviare la produzione della ID.3 versione cabrio. Dunque, è evidente che il team della casa automobilistica tedesca è a lavoro per cercare di realizzare questo nuovo progetto, anche se tutto sembra essere ancora poco chiaro e non del tutto certo. Si tratta di una proposta che, sino ad ora, sicuramente non era mai stata presa in considerazione per quanto riguarda la famiglia delle ID. La casa automobilistica tedesca, ha affermato che, tra i progetti futuri, rientrano nuovi modelli di auto, tra cui ID.5 e la ID.6, ma anche la ID. Space Vizzion e la ID. Buzz.