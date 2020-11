Volkswagen ID.3, troppi bug sulla nuova EV, i clienti si lamentano

Negli ultimi giorni si è parlato molto delle problematiche sorte sulle nuove Volkswagen ID.3, come quello legato alle batterie da 12V che smettono di funzionare senza un apparente motivo, o vengono scaricate in poche ore di sosta.

Sembra che questo non sia l’unico problema della ID.3, che viene chiamata ‘il Maggiolino elettrico’ e quindi risulta molto ironico il fatto che sia piena di.. bug.

Ma perché Volkswagen avrebbe dovuto rilasciare un prodotto incompleto, un’auto con evidenti problemi e mancanze a livello software? La spiegazione, in realtà, è molto semplice. Volkswagen, che è un colosso mondiale del settore automotive, è responsabile per una enorme quantità di emissioni di gas inquinanti, e il rilascio della ID.3 è servito a evitare di ricevere delle importanti multe legate proprio a quelle emissioni, nonostante l’auto non fosse pronta. Ormai viviamo in un mondo in cui si ragiona spesso nell’ottica del “prima rilascia, poi sistema”.

Contrariamente a quanto avvenuto, per esempio, con Tesla, Volkswagen ha la nomea di assemblare auto molto resistenti e la ID.3 non è da meno, ma è chiaramente manchevole sul lato software: i possessori di ID.3 hanno segnalato dozzine di bug diversi, dalle chiavi che si disconnettono, alle telecamere posteriori che si spengono senza motivo, fino ai problemi al GPS, agli schermi freezati o al sistema di altoparlanti che emette strani rumori in fase di connessione allo smartphone tramite Bluetooth.

In tanti casi il problema “scompare” spegnendo la macchina per qualche minuto, ma è evidente che non si possa pensare di mantenerla come soluzione definitiva.

Secondo alcune fonti, Volkswagen avrebbe offerto a tutti i propri clienti di aspettare la versione definitiva del software prevista per gennaio 2021, ma chi non ha voluto aspettare si è ritrovato con un’auto molto problematica. Volkswagen sta comunque supportando la propria clientela, offrendo 600 € di credito da spendere alle colonnine di ricarica, un set di gomme da neve e 3 mesi di rate gratuite sul leasing, al fine di tener buoni i clienti insoddisfatti.

La speranza, nostra e di Volkswagen, è che con il rilascio della versione definitiva del software nel primo mese del nuovo anno, i problemi della ID.3 possano sparire tutti in un attimo.