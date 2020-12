Volkswagen ID.4 GTX, il Suv sportivo con due motori elettrici

La casa automobilistica Volkswagen continua ad ampliare la gamma ID, con l’arrivo di una nuova e inedita variante del SUV a batteria. Così come tantissime altre case automobilistiche, la società di Wolfsburg punta ad accelerare i piani di elettrificazione dei propri veicoli. Non a caso, in seguito al debutto della ID.3 e all’anteprima mondiale del crossover ID.4, Volkswagen ha deciso di annunciare una variante sportiva proprio del suo SUV a batteria: parliamo dell’ID.4 GTX che dovrebbe fare il suo debutto sul mercato nella primavera del 2021.

La versione annunciata sembrerebbe riguardare il progetto che inizialmente era identificato come ID.4 Coupé. Inevitabilmente, la nuova firma GTX affiancherà le altre nomenclature che Volkswagen utilizza sugli altri veicoli della gamma.

A differenza della versione tradizionale, l’ID.4 GTX sarà dotato di due motori elettrici in grado di erogare una potenza complessiva di 306 CV permettendogli di effettuare uno scatto 0-100 km/h in soli 6.2 secondi, migliorando conseguentemente gli 8.5 secondi che la casa automobilistica tedesca dichiara per la variante base, dotata di una sola unità elettrica. Se la nuova sportiva risulta essere più potente, non possiamo dire la stessa cosa sull’autonomia. Difatti, la ID.4 GTX dovrebbe avere un range di percorrenza di 470 km nel ciclo WLTP, contro i 520 km propri della ID.4 tradizionale dotata di un pacco batterie da 82 kWh.

Oltre ad alcune varianti tecniche, la versione sportiva dovrebbe differenziarsi anche per l’implementazione di alcuni dettagli stilistici sia esterni che interni. Tuttavia, non mancherà la dotazione di pneumatici specifici con relative ottimizzazioni tecniche per massimizzare le prestazioni. Nonostante la casa di Wolfsburg non abbia rilasciato informazioni relative al prezzo di lancio, è facile ipotizzare che questo modello venga posizionato al vertice della gamma ID.4.