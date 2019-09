Volkswagen ID 4: “The Next ID” al Salone di Francoforte

In seguito alla première che si è tenuta al Salone di Francoforte, Volkswagen ha svelato la seconda delle sei vetture elettriche della famiglia ID: ID 4.

Dopo aver presentato ufficialmente ID 3, durante l’evento di Francoforte, Volkswagen ha stupito tutti i presenti con un secondo modello della serie ID: il prototipo di crossover elettrico ID 4. Non è passata dunque inosservata la targhetta ” The Next ID” che Volkswagen ha deciso di utilizzare come “denominazione” durante l’evento.

Si tratterebbe difatti di un’anteprima esclusiva del prossimo modello della gamma ID che si potrà acquistare, negli Stati Uniti, solamente a partire dalla prossima primavera con consegne previste a fine 2020. Il crossover sarà la versione di serie del concept ID Crozz, già svelato dall’azienda tedesca durante il Salone dell’auto di Shangai nel 2017. Rispetto alla ID Crozz simile a una coupè, ID 4 adotta un design che possiamo definire tradizionale, con un assetto rialzato tipico dei SUV.

Il modello, del tutto “camuffato” e chiuso dal vetro, ha permesso di dare solamente uno sguardo alla futura ID, non regalandoci nessun dettaglio sulle specifiche. Precisiamo che la denominazione ID 4 non è ancora stata ufficializzata dalla stessa Volkswagen, ma secondo alcune anticipazioni il nome sarà confermato nelle prossime settimane.

Probabilmente ID 4 si baserà sulla medesima piattaforma elettrica modulare MEB vista sulla ID 3, con la presenza di due motori elettrici divisi tra l’asse anteriore e l’asse posteriore. La differenza con la “sorella minore” sarà però la presenza della trazione integrale “elettronica”. Come detto, dovrebbe fare il suo debutto sul mercato degli Stati Uniti nel 2020 e arrivare in Europa nel 2021.