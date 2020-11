Volkswagen ID.4, uno youtuber americano ce la racconta in anteprima

Continua la pioggia di contenuti e recensioni dedicati alle nuove auto elettriche di Volkswagen della linea ID. Dopo avervi raccontato della Volkswagen ID.3 insieme allo youtuber Matteo Valenza, oggi vi mostriamo un altro video, realizzato da uno youtuber americano chiamato Jamie Orr, un enthusiast di Volkswagen, che ha avuto la possibilità di esplorare la ID.4 – una versione in pre-produzione – in tutti i suoi dettagli.

Il video non è una vera e propria recensione, ma fa una rapida carrellata di quelle che sono le caratteristiche principali della ID.4, a partire dalla piattaforma MEB su cui si basa la macchina. Jamie si è soffermato per un attimo proprio sulla caratteristica principale di questa piattaforma, che ospita il pacchetto batterie sul pianale dell’auto di fatto “alzando” da terra l’abitacolo. Si tratta di una caratteristica molto decantata della piattaforma MEB realizzata da Volkswagen, perché permette all’auto di avere un baricentro molto basso, che si traduce in una migliore tenuta di strada.

Come già visto nel caso della ID.3, anche la ID.4 ospita le componenti dell’aria condizionata sotto al cofano frontale, e offre un bagagliaio posteriore molto capiente.

Jamie si sofferma poi su alcuni dettagli estetici molto piacevoli, presenti sulla ID.4, come il motivo a rombi che dal paraurti frontale si diffonde in piccoli dettagli in giro per tutta l’auto, tra cui l’interno dei gruppi ottici – ovviamente a LED – anteriori e posteriori.

Il video si conclude con una sessione di Q&A con i viewer di Jamie, che gli pongono le domande più disparate sull’auto: è evidente che questo video non serve lo scopo di recensire nel dettaglio l’auto, tanto che a malapena parla dei dati tecnici del motore o delle batterie – ci sarà tempo per farlo, e tanti altri canali lo hanno già fatto – ma dal video traspare la sincera passione che Jamie Orr sente nei confronti delle auto Volkswagen.

Voi cosa ne pensate? Vi piace la nuova ID.4? Fatecelo sapere nei commenti!