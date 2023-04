La gamma elettrica ID di Volkswagen è in circolazione ormai da qualche anno e progressivamente sta affiancando o sostituendo i modelli endotermici; con la nuova ID.7, il marchio frena o annulla lo sviluppo di una possibile nuova Passat per far spazio ad una berlina di media dimensioni capace di inserirsi nel medesimo segmento di Tesla Model 3.

Piattaforma

Realizzata sulla piattaforma modulare MEB, la nuova ammiraglia elettrica del Gruppo è equipaggiata con la dotazione elettrica più potente di sempre e di qualsiasi ID. Più in dettaglio, a bordo di ID.7 è presente un propulsore da 282 cavalli e 402 Nm di coppia, integrato direttamente nell’assale posteriore e abbinato ad un cambio monomarcia a due stadi. Per generare più potenza da questo motore, VW ha utilizzato un rotore con magneti permanenti più potenti, ha ridisegnato lo statore e ha migliorato la stabilità termica con un nuovo sistema di raffreddamento ad acqua e olio combinato. Nessuna informazione riguardante una possibile versione a trazione integrale, con doppio motore, almeno per il momento. In ogni caso, considerata la flessibilità della piattaforma, è possibile che Volkswagen commercializzi una versione più prestazionale in futuro, magari in grado di misurarsi con la Tesla Model 3 Performance.

Martin Meiners

Un nuovo sistema di smorzamento adattivo DCC dovrebbe aiutare a garantire una guida confortevole e i conducenti potranno scegliere tra le modalità Eco, Comfort, Sport e Individual. Il baricentro basso e i supporti elasto-cinematici ad alto smorzamento dovrebbero inoltre contribuire a una manovrabilità composta, mascherando, idealmente, il peso dell’auto. La nuova ID.7 sarà disponibile con due tagli di batteria: la più piccola da 77 kWh e una maggiore da 86 kWh, con un’autonomia compresa quindi tra 614 e 700 km nel ciclo WLTP. Numeri esaltanti e possibili grazie ad un coefficiente di resistenza aerodinamica di circa 0,23 e un’area frontale risicata. La ricarica è limitata, a seconda del modello, ad un massimo di 200 kW. Un valore non estremamente alto, ma comunque sufficiente per portare la batteria dal 10 al 80% in circa 30 minuti.

Design

A livello di linee è lontana dalla Passat e ID.7 segue gli stilemi già avviati con i precedenti modelli elettrici, come, ad esempio, ID.4. Le linee sono filanti e, sebbene si tratti di una elettrica, l’impatto visivo è limitato; Volkswagen per questo modello ha preferito restare su uno stile più classico e “europeo”. In termini di dimensioni, ID.7 segue gli ingombri di Passat: è lunga 4953 millimetri, larga 2940 millimetri e con un passo di 2960 centimetri. Nessuna informazione sul peso anche se è facile pensare che sia intorno ai 2.000 kg. Il baule con i sedili tutti in posizione è di 532 litri.

Martin Meiners

La zona anteriore è caratterizzata dalla presenza di una striscia a LED a tutta lunghezza che integra anche i fari di marcia diurna, mentre la linea di cintura è leggermente curva con un robusto montante D. Sul posteriore una nuova firma luminosa a LED simile a quella anteriore. I cerchi sono da 20” anche se, in base ad ogni mercato, potrebbero differire.

Interni

L’interno high-tech è per lo più privo di controlli fisici, con uno stile semplice e un cruscotto molto spazioso. Grazie al passo lungo e al pianale ribassato, lo spazio a bordo è elevato tanto per il conducente quanto per i passeggeri. Non esiste un quadro strumenti tradizionale, con un display digitale molto più piccolo chiaramente visibile attraverso le razze del volante. VW a questo proposto afferma che un display head-up a realtà aumentata è disponibile come dotazione standard e disponibile quale alternativa alle più classiche soluzioni.

Martin Meiners

Rinnovato anche l’infotainment, una delle criticità maggiori a bordo delle ID: ora su ID.7 è presente un nuovo sistema, più intuitivo e semplice da usare, proiettato direttamente sullo schermo centrale da 15”. Tutte le funzioni sono quindi visibili in maniera più accessibile, con le impostazioni del sistema di ventilazione sempre in chiaro.

L’abitacolo, come accennato, è molto moderno e integra un sistema di illuminazione ambientale a 10 colori, diverse “atmosfere” pre-programmate e un sistema audio Harman Kardon a 14 altoparlanti. In qualità di berlina di alta gamma, VW ha riposto molta attenzione anche sul comfort di bordo; ad esempio, i sedili anteriori di nuova generazione consentono di regolare separatamente l’intensità del riscaldamento e della ventilazione per le diverse parti dei sedili. Discorso analogo per i poggia testa, che possono essere riscaldati e raffrescati.

Martin Meiners

Anche il sistema di ventilazione è ricco di tecnologia per migliorare il comfort, come le prese d’aria intelligenti con minuscoli motori che consentono loro di aprirsi e chiudersi in modo interattivo per distribuire meglio l’aria nell’abitacolo. Una soluzione decisamente particolare, già disponibile però sulle super ammiraglie tedesche.

Prezzo e disponibilità

I prezzi per la nuova VW ID.7 devono ancora essere rivelati, ma considerando che si tratta di un modello di medie dimensioni e l’ammiraglia elettrica dell’azienda si prevede un costo base di circa 55mila euro. Due le versioni disponibili Pro e Pro S: mentre Volkswagen ID.7 Pro dispone di una batteria da 77 kWh, la Pro S ha un accumulatore da 86 kWh. La produzione della ID.7 inizierà in Germania a partire da giugno, con consegne a partire dalla fine del 2023.

Con 55mila di prezzo base, la ID.7 è ben più cara della Model 3, soprattutto dopo i recenti tagli, ma molto più economica dell’ammiraglia Model S. In futuro è sicuramente possibile l’arrivo di una ipotetica versione GTX, magari con trazione integrale e molti più kW da sprigionare.