Il mercato delle sedan elettriche comincia a farsi davvero agguerrito, e Tesla dovrà guardarsi le spalle da avversari molto agguerriti come Hyundai e Volkswagen: proprio negli ultimi giorni la casa coreana ha svelato il design della Hyundai Ioniq 6 – di cui a breve sarà svelata anche una versione sportiva della gamma ‘N’ – e anche Volkswagen ha risposto per le rime, svelando il design della sua ID.Aero, il cui rilascio sul mercato è previsto nella seconda metà del 2023 in Cina, per poi arrivare anche in Europa e sui mercati nordamericani.

Le immagini diffuse si riferiscono ancora a uno stadio di concept, ma a giudicare dalle linee che possiamo vedere la versione definitiva non potrà differire di molto; il modus operandi di Volkswagen è ormai abbastanza noto, e quando vediamo questi concept così tradizionali sappiamo che ci troviamo di fronte a un design praticamente già definitivo e approvato.

Rispetto al concept iniziale mostrato da Volkswagen, è lecito aspettarsi gruppi ottici più tradizionali e simili a quelli visti sugli altri modelli ID; stesso discorso per i cerchi, sul concept abbiamo visto imponenti cerchi da 22 pollici ma è molto probabile che la versione stradale abbia cerchi di dimensioni più contenute, che sappiamo essere molto importanti sulle auto elettriche per ridurre i consumi. Altri piccoli dettagli come le maniglie delle portiere e la linea del paraurti posteriore sono cambiati rispetto allo stadio concettuale, ma per il resto l’auto rimane quella che già abbiamo visto.

Gli interni, per contro, sono ancora un gran segreto, anche se viene difficile immaginarsi interni rivoluzionari o diametralmente diversi rispetto a quelli degli altri modelli ID.

Per quanto riguarda l’autonomia e le specifiche, mancano ancora tante informazioni: sappiamo che la ID.Aero avrà un coefficiente aerodinamico di 0.23, una lunghezza di circa 5 metri e un’autonomia vicina ai 600 km. Nessun dettaglio è disponibile in merito al motore o ai pacchi batteria offerti per la nuova ID.Aero.

E il nome? ID.Aero è ancora il nome “da concept”, ed è molto probabile che il nome definitivo diventi ID.7 e ID.7 Tourer per il modello station wagon.