Il nuovo Volkswagen ID. Buzz è uno dei simboli della svolta elettrica di Volkswagen e della gamma ID del marchio tedesco. Presentato pochi mesi fa, il modello è disponibile in Italia con un listino di partenza di ben 66 mila euro. Nel prossimo futuro, però, l’ID. Buzz è destinato a registrare l’arrivo di ulteriori novità che andranno ad arricchire in modo significativo la gamma. Come conferma un documento di Volkswagen apparso in rete, la casa tedesca sta lavorando ad una variante molto particolare del nuovo Volkswagen ID. Buzz.

Il van elettrico, infatti, arriverà sul mercato anche in una variante GTX. In cantiere, quindi, c’è una versione sportiveggiante del Volkswagen ID. Buzz che punterà a garantire qualche CV in più ottenere una guida più “sportiva” rispetto alle versioni presentate attualmente. Come tutte le altre Volkswagen GTX svelate fino ad oggi, anche il nuovo Volkswagen ID. Buzz GTX potrebbe presentare un sistema dual motor da 220 kW, ovvero 299 CV, e 460 Nm di coppia. Al momento, però, non ci sono informazioni precise in merito a quello che sarà il comparto tecnico della variante GTX del veicolo.

Di certo, Volkswagen ha intenzione di accelerare il programma di sviluppo della gamma Buzz. La variante GTX giocherà un ruolo importante, soprattutto in alcuni mercati, ma non sarà l’unica novità in arrivo. Nel corso del prossimo futuro, infatti, è previsto anche l’arrivo di una versione a passo lungo, destinata a diventare il riferimento della gamma del veicolo per il mercato americano.

Questa variante includerà anche la trazione integrale. Nel corso dei prossimi anni, quindi, ID. Buzz continuerà a registrare tante novità. La versione GTX potrebbe essere una delle “sorprese” del mercato delle quattro ruote per il 2023. Staremo a vedere quali saranno le scelte di Volkswagen in merito a questa versione.