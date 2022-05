Presentato pochi mesi fa, il nuovo Volkswagen ID. Buzz si prepara al debutto sul mercato. Le prime informazioni sul prezzo di vendita, anticipate dall’ente tedesco BAFA, confermano quello che sarà il prezzo di vendita del nuovo modello, erede elettrico dello storico Bulli. BAFA ha pubblicato un elenco di modelli compatibili con gli incentivi statali sulle elettriche disponibili in Germania andando ad indicare, per ogni modello, il prezzo di listino.

In questo modo, l’ente tedesco ha confermato indirettamente il prezzo del nuovo Volkswagen ID. Buzz. Il nuovo veicolo elettrico di casa Volkswagen arriverà sul mercato con un prezzo di 45.740 euro + IVA per la versione Cargo e con un prezzo di 54.270 euro + IVA per la versione Pro. Entrambe le varianti hanno un motore da 150 kW ed una batteria da 77 kWh.

Il listino relativo al mercato tedesco è, generalmente, più basso rispetto a quello relativo al mercato italiano (anche senza considerare l’IVA). Di conseguenza, il prezzo del nuovo Volkswagen ID. Buzz per l’Italia potrebbe essere un po’ più alto, almeno per quanto riguarda il listino.

Da notare che con questi prezzi il nuovo Volkswagen ID. Buzz non sarebbe compatibile con gli incentivi statali 2022 pronti a partire in Italia. La nuova normativa sull’ecobonus per il mercato italiano, infatti, include un limite massimo al prezzo delle vetture acquistabili con gli incentivi pari a 35 mila euro + IVA.

Il nuovo veicolo di Volkswagen va, invece, a piazzarsi nella parte alta della gamma Volkswagen con entrambe le varianti che costano più della ID.5 GTX. Per il momento, in ogni caso, Volskwagen non ha confermato le prime informazioni sul veicolo. Da notare, inoltre, che in futuro è attesa una variante Pure del Volkswagen ID. Buzz con batteria ridotta e prezzo inferiore.