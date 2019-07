Volkswagen ID Crozz: ecco le nuove foto del prototipo

Le nuove foto del prototipo tedesco sono state scattate durante una sessione di prova nel sud europa.

La sigla “ID”, associata ad alcuni modelli della casa di Wolfsburg, ha un unico significato: mobilità elettrica. Nel caso della ID Crozz si parla di Suv di medie dimensioni presentato per la prima volta, come concept, nel 2017. Fino ad ora non è stato possibile osservare la linea definitiva del prototipo stradale, dato che i test effettuati su strada sono stati completati utilizzando la carrozzeria di una Tiguan. Nelle ultime ore tuttavia sono state rese disponibili nuove immagini che ritraggono Crozz nella sua probabile ultima revisione.

La versione attuale ha subito diverse modifiche estetiche e pratiche. Il posteriore della vettura è stato rettificato, quasi per creare un effetto spiovente, mentre la linea del tettuccio è stata allungata per soddisfare e modifiche al retrotreno.

Il frontale è rimasto pressoché invariato, nonostante il camuffamento impedisca una chiara distinzione della forma dei gruppi ottici. Non possiamo sapere se attorno al logo della casa verrà implementata una griglia oppure se la calandra verrà bloccata, nonostante la più probabile delle opzioni sia la seconda. Trattandosi di una vettura elettrica, Crozz non necessiterà di un’ampia superficie traforata per il raffreddamento dei radiatori, di conseguenza è probabile che il costruttore decida di utilizzare una calandra bloccata in modo da ridurre il CX.

Confrontandola con la “sorella” Tiguan, Crozz si mostrerebbe più spaziosa sia in orizzontale che in verticale. Non abbiamo, al momento, notizie sull’abitabilità a bordo e sulle funzionalità degli interni.

Parlando di specifiche Crozz utilizzerà la celebre piattaforma “MEB”, realizzata da VW specificamente per le sue vetture elettriche. Le ultime dichiarazioni prevedono una potenza complessiva di 302 cavalli, divisa tra due motori situati su entrambi gli assi di marcia. Il Suv verrà dunque offerto con la trazione integrale “intelligente” di serie. Crozz offrirà un’autonomia di circa 500 Km e, utilizzando la ricarica veloce a 150Kw, promette l’80% della capacità in poco più di 30 minuti.