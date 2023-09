Volkswagen ha finalmente svelato il destino del leggendario badge GTI nell’era dei veicoli elettrici, presentando in anteprima la ID completamente elettrica: la ID. GTI concept. Il badge GTI non è stato applicato a una Golf elettrificata, ma è stato adottato per l’ID. GTI concept, creata sull’ID. concept 2all, presentata all’inizio di quest’anno come un veicolo elettrico entry-level da 25.000 euro. Una scelta ragionata, poiché l’ID. 2all condivide molte caratteristiche con la Golf GTI originale: trazione anteriore, dimensioni compatte e praticità, e potrebbe essere conveniente, come previsto dalla Volkswagen.

L’acronimo GTI ha ricevuto una nuova interpretazione, con la “I” ora che sta per “intelligenza”, riferendosi alla trasmissione e al telaio ad alte prestazioni. Questo apre la strada a un possibile significato futuro di “Grand Touring Intelligence”. La Volkswagen ha anche depositato un marchio per un nuovo logo GTI, che probabilmente verrà utilizzato in questo contesto.

A differenza di quanto ci si potesse aspettare, l’ID. GTI non adotta una configurazione a doppio motore, che avrebbe reso l’auto estremamente potente. Invece, la potenza verrà trasmessa alle ruote anteriori attraverso il noto bloccaggio del differenziale dell’asse anteriore Volkswagen, controllato dal Vehicle Dynamics Manager. Questo sistema è attualmente utilizzato nella GTI tradizionale ed è altamente efficace; l’ID. GTI sarà il primo veicolo elettrico a beneficiare di questa tecnologia.

Volkswagen vuole ricreare l’atmosfera tipica della GTI, ma un veicolo elettrico offre molte opportunità in più. VW mira a catturare il fascino di tutte le generazioni passate della Golf GTI, consentendo agli ingegneri di regolare la trasmissione, il telaio, lo sterzo e persino il suono per adattarsi a ciascuna di esse.

L’ID. 2all può già emulare i quadri strumenti di modelli classici, ma l’ID. GTI porterà questo concetto a un livello superiore. Questa scelta potrebbe non piacere a tutti i puristi, ma si adatta al carattere giocoso e diversificato della GTI. Perché Volkswagen ha scelto l’ID. 2all come base? La risposta è semplice: è il modello di serie più accessibile. VW desidera rendere il divertimento accessibile a un pubblico più ampio, riprendendo l’idea di compatte sportive accessibili a tutti.

Non sono ancora stati rilasciati dettagli sulla potenza o sulle prestazioni, ma si prevede che VW continuerà a sviluppare l’auto prima del suo debutto in produzione. L’obiettivo è di mantenere l’auto leggera, seguendo la tendenza dei veicoli elettrici leggeri, attualmente in voga. Maggiori dettagli saranno probabilmente disponibili in futuro, ma per ora Volkswagen ha finalmente risposto alla domanda su cosa ci riserva per il futuro il suo iconico badge GTI.