Volkswagen ID X: svelata la compatta elettrica tutto pepe

Il CEO di Volkswagen Ralf Brandstätter ha utilizzato il suo account personale su Linkedin per presentare in anteprima una nuova concept car: la ID X. Le immagini inserite nel post, diventato virale in pochissimi attimi, rivelano poco ma si tratta chiaramente di una rielaborazione basata sull’attuale berlina elettrica ID.3. Rispetto all’attuale modello disponibile all’acquisto, la ID.X adotta una distintiva livrea grigia e verde, cerchi in lega di grandi dimensioni e pneumatici a basso profilo.

Importanti le modifiche del propulsore che ora offre una potenza massima di 329 CV, che non sono solo 128 CV in più rispetto all’allestimento più prestazionale di ID.3, ma anche 27 CV in più della versione GTX del più grande SUV ID 4. La trazione è integrale, come per ID.4 GTX, confermando pertanto la possibilità di adattare questo sistema anche alla piattaforma MEB di lunghezza standard, come invece smentito alcuni mesi fa. Non ci sono informazioni in merito all’autonomia, l’unico dato utile riguarda il peso che sarebbe di 200 kg inferiore rispetto all’attuale ID.3.

Dopo un test drive del concept, Brandstätter ha svelato che il concept sarà in grado di toccare i 100 km/h in appena 5,3 secondi e i piloti più esperti potranno beneficiare anche della modalità Drift, simile in tutto e per tutto a quella già inserita sulla nuova hot hatch Golf R.

Purtroppo la ID.X non è destinata alla produzione, ma Volkswagen ha dichiarato che futuri modelli più prestazionali arriveranno sicuramente e prenderanno in eredità alcuni elementi delle ID.X e ID.4 GTX. La divisione R di Volkswagen sarebbe infatti al lavoro per sviluppare una variante “R” dell’attuale ID.3 e dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del 2024. In seguito a Volkswagen, anche altri produttori che utilizzano la medesima piattaforma potrebbero farsi avanti e presentare di conseguenza elettriche compatte ad alte prestazioni: non ci rimane che attendere.