Negli ultimi giorni stiamo assistendo a un drastico cambio di tendenza sul mercato automobilistico: dopo mesi di rincari costanti è stata Tesla, manco a dirlo, a scombinare le carte in tavola annunciando un corposo taglio ai suoi listini, seguita prontamente da Ford che solo poche ore fa ha annunciato una riduzione del prezzo della sua Mustang Mach-E 100% elettrica. C’è chi però ha deciso di non entrare in questa nuova guerra sul prezzo, come il Gruppo Volkswagen, che pare non volersi uniformare a quello che sta facendo la concorrenza.

La notizia arriva dritta dritta dal CEO del gruppo, Oliver Blume, che non ha lasciato spazio a dubbi sul futuro:

“La strategia sul prezzo è chiara, noi puntiamo sull’affidabilità. Siamo sicuri della forza dei nostri prodotti e dei nostri marchi. Le nostre ambizioni sono incentrate sul valore aggiunto e su una crescita che sia redditizia.”

Nelle parole di Blume si cela la strategia, ormai ampiamente dichiarata, di staccarsi da un modello di produzione in volumi importanti, per concentrarsi invece su modelli e allestimenti che siano più redditizi e di maggior qualità; è per questo motivo che Volkswagen e i suoi marchi non andranno a ritoccare i listini delle auto elettriche nonostante Tesla continui ad essere saldamente alla testa delle classifiche di vendita.

Difficile prevedere se si tratti della decisione giusta oppure no: da una parte c’è chi sostiene che tagliare i listini in maniera così improvvisa vada a influire sui valori residui delle auto già vendute, danneggiando quindi i clienti già acquisiti, ma dall’altra è innegabile come un taglio ai listini crei una nuova ondata di interesse di nuovi clienti che probabilmente non avrebbero approcciato l’acquisto prima della riduzione.

Volkswagen continua per la sua strada per quanto riguarda l’elettrificazione, i dati ad oggi ci parlano di vendite meno brillanti di quello che ci si potrebbe aspettare da un colosso del mondo automobilistico come la casa tedesca ma tutto potrebbe cambiare grazie a nuovi modelli come la Volkswagen ID.7.