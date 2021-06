Volkswagen Polo GTI: manca davvero poco alla versione restyling

Il gruppo tedesco ha presentato il restyling della sua Polo poche settimane fa e, già in quella cornice, era stato anticipato che sarebbe arrivata una versione aggiornata della variante più pepata: la GTI. Fedele alla promessa, la casa automobilistica ha fatto sapere che il nuovo modello arriverà entro la fine del mese.

Sebbene il marchio tedesco non abbia voluto anticipare alcun dettaglio sulla vettura, salvo qualche piccola informazione, abbiamo la possibilità di immaginare come possa essere grazie ad alcune immagini spia riportate dai colleghi di Motor1.

La nuova Polo GTI si basa sul recente restyling della Polo al quale aggiunge un kit aerodinamico dedicato che la rende decisamente più aggressiva. Si notano una calandra tutta di colore nero e il logo GTI sulla mascherina. Ad evidenziare ulteriormente l’indole sportiva, Volkswagen ha installato un doppio scarico posteriore che appare in bella vista in alcuni scatti.

Nessuna immagine dedicata all’abitacolo anche se non dovrebbero esserci particolari sorprese; è possibile che siano presenti finiture di livello superiore e sedili più sportiveggianti. Ovviamente non mancheranno la strumentazione digitale e l’infotainment.

E per il motore? Al momento siamo ancora nel campo delle indiscrezioni, ma si vocifera che il marchio possa avere migliorato ulteriormente il precedente propulsore da 2 litri e 200 Cv, in grado di spingere la Polo GTI da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. In ogni caso il motore sarà abbinato ad un cambio DSG a 7 rapporti.

Considerate le recenti dichiarazioni di Volkswagen e Audi, non è da escludere che la nuova Polo GTI ci accompagnerà per diverso tempo nell’attesa di una sua conversione a vettura ibrida o, perché no, ad elettrica. Al momento non è chiara la data di presentazione, ma una volta svelata dovrà confrontarsi con modelli come la Ford Fiesta ST. Il prezzo? Difficile da ipotizzare anche se è facile immaginarlo intono ai 28mila euro.