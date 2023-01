Volkswagen torna al CES, una delle principali fiere tecnologiche al mondo, dopo 6 anni di assenza e lo fa portando con sé l’ultimo prototipo di un’auto attesa da tanti: stiamo parlando della nuovissima ID.7, la prima sedan 100% elettrica della Casa tedesca.

Volkswagen ID.7 è chiaramente ispirata al concept ID.Aero, lo si capisce nonostante le grafiche a pixel applicate alla carrozzeria: la nuova sedan elettrica di Volkswagen si basa sulla piattaforma MEB già utilizzata da Volkswagen per il resto della gamma ID. e fa, ancora una volta, dell’aerodinamicità uno dei suoi punti di forza. Volkswagen è stata così gentile da comunicarci il dato sul coefficiente aerodinamico, 0.23, ma in realtà non sappiamo se il dato – che si riferisce a questo prototipo – sarà lo stesso anche sul modello che andrà in produzione.

Quel che invece sappiamo a proposito di ID.7 è che sarà un gran concentrato di tecnologia, nella speranza che il colosso tedesco sistemi i suoi problemi di software prima del rilascio sul mercato. Tra le principali novità ci sarà un sistema di aria condizionata digitale e intelligente, regolabile anche attraverso comandi vocali: sarà sufficiente dire “Ciao Volkswagen, ho freddo alle mani” per vedere subito il riscaldamento del volante e dei sedili accendersi. Inoltre, le bocchette dell’aria condizionata sono state progettate in modo tale da poter indirizzare i flussi di aria in punti ben precisi della cabina.

Lo spazio interno sarà ampio, paragonabile a quello di una sedan di lusso almeno secondo quanto afferma la stessa Volkswagen: il passo di questa ID.7 è di ben 297 cm e questo, unito all’assenza del tunnel centrale, permette di avere un abitacolo molto spazioso e piacevole da vivere, come spesso accade sulle auto elettriche.

Il lancio di Volkswagen ID.7 inizierà dalla Cina già entro la fine del 2023, con i primi esemplari attesi sulle strade nelle prime settimane del 2024.