Nel futuro del Gruppo Volkswagen non ci sono solo auto elettriche ma anche tante soluzioni dedicate alla guida autonoma. La casa tedesca punta a sviluppare soluzioni sempre più avanzate, fino ad arrivare alla guida autonoma di Livello 4. Questo livello comporta la completa automatizzazione dei veicoli, in grado di destreggiarsi nel traffico (ma solo in aree prestabilite, per la circolazione libera ci vorrà il Livello 5) anche senza la presenza del pilota.

A garantire le basi tecnologiche per lo sviluppo delle soluzioni di guida autonoma di Volkswagen sarà Qualcomm. L’azienda, punto di riferimento del mondo tech in vari settori grazie ai suoi chip, metterà a disposizione i SoC Snapdragon Ride Platform che saranno utilizzati da Volkswagen per realizzare i sistemi di guida autonoma del futuro. A gestire lo sviluppo dei nuovi sistemi sarà CARIAD, azienda controllata interamente dal Gruppo Volkswagen.

Per ora, non ci sono tempistiche definite. Si tratta, infatti, di un progetto a medio-lungo termine che punterà a portare la guida autonoma di Livello 4 per i modelli del gruppo. L’obiettivo dell’azienda è quello di mettere a disposizione una gamma scalabile di soluzioni di guida assistita e autonoma, in grado adattarsi a tutte le principali tipologie di veicoli del gruppo. Nel corso dei prossimi anni dovrebbero iniziare ad arrivare i primi frutti della partnership tra Volkswagen e Qualcomm.

Ricordiamo che Qualcomm è già un riferimento del settore automotive per la guida autonoma. L’azienda ha stretto partnership anche con altri costruttori di grande rilievo, come Stellantis e Renault. L’azienda ha una collaborazione anche con BMW. I SoC dell’azienda giocheranno un ruolo di primissimo piano nello sviluppo dei sistemi avanti di guida senza conducente.