In uno scenario, per certi versi, simile a quanto successo a inizio settembre a Toyota, Volkswagen, il gigante dell’industria automobilistica, è stato colpito da un misterioso incidente informatico che ha paralizzato le operazioni in molte delle sue sedi globali. L’evento ha avuto inizio mercoledì alle 12:30 ora locale presso la sede principale dell’azienda a Wolfsburg, in Germania, e ha avuto un impatto su sistemi informatici, e di produzione in tutto il mondo.

L’azienda ha confermato l’incidente informatico, definendolo come una “disruzione IT dei componenti di rete”, ma non ha fornito ulteriori dettagli sulla sua natura o causa. Nonostante le speculazioni iniziali, sembra che al momento non ci siano indicazioni di un attacco informatico esterno, secondo quanto riferito da funzionari di Volkswagen.

L’interruzione ha interessato anche le email, e i sistemi informatici, in alcune sedi dell’azienda. Non è stato specificato quanto durerà l’effetto di questa interruzione sui sistemi aziendali ma è stato affermato che la rete sta tornando gradualmente alla normalità.

Questo incidente informatico non rappresenta il primo problema legato alla sicurezza informatica per Volkswagen. Nel 2021, l’azienda è stata vittima di un furto di dati che ha coinvolto le informazioni di contatto di oltre tre milioni di clienti, avvenuto dopo una violazione di un fornitore di VW.

In precedenza, nel 2018, Level One Robotics, un costruttore di robot per fabbriche automobilistiche, ha involontariamente divulgato online informazioni riservate relative a Volkswagen e ad altri produttori automobilistici.

Questo incidente solleva ulteriori preoccupazioni sulla sicurezza informatica nelle grandi aziende e sottolinea l’importanza di proteggere le reti e i sistemi dai potenziali attacchi informatici. Le autorità di Volkswagen stanno investigando l’incidente e si stanno adoperando per ripristinare completamente i sistemi e garantire che non vi siano ulteriori vulnerabilità.

È importante notare che nonostante le speculazioni sulla possibile fonte dell’attacco, al momento non vi sono prove concrete di un coinvolgimento da parte di attori esterni. Tuttavia, in un contesto in cui gli attacchi informatici stanno diventando sempre più sofisticati, è fondamentale per le aziende adottare misure di sicurezza robuste per proteggere i propri dati e i propri sistemi da potenziali minacce.