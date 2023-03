L’arrivo sul mercato è previsto non prima del 2025, ma come ben sappiamo i tempi di sviluppo del mercato automobilistico sono molto lunghi e non è quindi sorprendente che Volkswagen abbia svelato al mondo le prime immagini del concept della ID.2all, sostanzialmente una Golf 100% elettrica con un bel gioco di parole scelto per il nome: l’obiettivo di quest’auto è quello di rendere la mobilità elettrica approcciabile dal punto di vista economico grazie a un prezzo vociferato sotto ai 25.000 € e il nome che riporta la dicitura “2all” cioè “a tutti” è perfettamente calzante.

Secondo quanto comunicato dalla stessa Volkswagen, la nuova ID.2all sarà “spaziosa come una Golf ed economica come una Polo“, si baserà sulla piattaforma MEB Entry e, proprio come la Golf, si baserà su una configurazione a trazione anteriore. Sotto al cofano, o meglio, collegato alle ruote, troviamo un motore elettrico da 166 kW, pari a 225 cavalli, sufficiente a spingere la ID.2all da 0 a 100 km/h in meno di 7 secondi: le prestazioni non saranno il cuore di quest’auto, almeno non nella sua versione di ingresso, che invece si concentrerà sulla massima efficienza energetica per ottimizzare l’autonomia con una sola carica, ad oggi stimata in poco più di 400 km – staremo a vedere se VW riuscirà a rispettare questa previsione.

Se esternamente la ID.2all ci è molto familiare, grazie alle linee che richiamano in modo evidente l’evoluzione di un modello storico come la Golf, all’interno è lecito aspettarsi importanti novità: le immagini diffuse dalla casa tedesca ci mostrano un abitacolo molto razionale e semplice, con pochi pulsanti fisici, due ampi display e un tunnel centrale generoso, con un bracciolo e diversi vani per riporre oggetti. Il comparto tecnologico sarà poi completato dai sistemi di assistenza alla guida, dai fari a matrice di LED e dal nuovo software integrato che avrà sicuramente fatto grandi passi avanti entro il 2025.