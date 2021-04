Volkswagen Taigo, il SUV coupé del colosso tedesco arriva in Europa

È passato ormai quasi un anno dal debutto in Brasile della Volkswagen Nivus. Ebbene, il SUV coupé realizzato dalla casa automobilistica tedesca sembra essere pronto ad approdare anche sul mercato europeo, ma con un nome differente, infatti arriverà nel Vecchio Continente con il nome di Volkswagen Taigo. Ovviamente, sono presenti alcuni teaser e bozzetti grazie ai quali è possibile dare una occhiata al primo SUV coupé realizzato dell’azienda Volkswagen. In un recente comunicato stampa si legge che si tratta, nello specifico, di “un CUV (Crossover Utility Vehicle) che unisce una posizione di guida rialzata e linee da coupé sportiva”.

Dunque, in queste poche parole, sembra racchiudersi tutto ciò che riguarda lo stile di Volkswagen Taigo. Il veicolo, a quanto pare, ha ottenuto un grande successo sul mercato brasiliano, motivo per il quale il suo arrivo in Europa fa ben sperare il colosso tedesco. Il SUV – della lunghezza di 4,26 metri – si basa sulla piattaforma MQB A0, dunque la medesima della T-Cross e della Polo, ed è provvisto di uno spazio interno decisamente molto notevole. Infatti, se non dovessero esserci differenze rispetto alla Nivus, la Volkswagen Taigo avrà una capacità del bagagliaio di almeno 415 litri. Grazie al comunicato stampa, è stato possibile comprendere anche quali saranno i contenuti high tech che andranno a caratterizzare il veicolo della casa tedesca.

Tra le tecnologie più attese, dovrebbe dunque esserci la guida assistita di Livello 2. Invece, per quanto riguarda l’infotainment ancora non è stato specificato se verrà impiegata la piattaforma software europea MIB3 o, in alternativa, se verrà utilizzata la VW Play sviluppata per il veicolo lanciato sul mercato brasiliano. Invece, dal punto di vista più tecnico, non sembrano essere state divulgate informazioni ufficiali in merito. Tuttavia, si presuppone che il VW Taigo sarà equipaggiato da un 1.0 turbo benzina in grado di erogare 95 cavalli – o eventualmente 110 cavalli – e un 1.5 a 4 cilindri da 150 cavalli.