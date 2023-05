Volkswagen Taigo è un crossover compatto che è stato introdotto nel 2021. Si basa sulla piattaforma MQB A0 del Gruppo Volkswagen, la stessa utilizzata per modelli come la Volkswagen Polo e la SEAT Ibiza ed anche crossover come T-Cross. Il design di Taigo è caratterizzato da linee sportive e dinamiche, con una silhouette da coupé e un tetto spiovente tipico dei SUV di moda in questo periodo. All’anteriore si riconosce per un design distintivo con una griglia a nido d’ape e fari a LED mentre la parte posteriore presenta altrettante luci LED sottili e uno spoiler integrato.

Le dimensioni generali di Taigo sono di 4260 mm di lunghezza, 1760 mm di larghezza e 1500 mm di altezza, questo la rende più lunga di ben 150 mm rispetto a T-Cross pur condividendone il pianale. L’esemplare della nostra prova era equipaggiato di motore 1.0 TSI da 110 CV in allestimento R-Line.

Cosa ci convince

Nella gamma Volkswagen mancava un SUV coupé capace di essere popolare ed efficace sul mercato. In questo segmento, infatti, non è comunque facile trovare questa tipologia di design che è invece ben più popolare in fasce di prezzo maggiori.

Seppur coupé, Taigo stupisce come capacità di baule partendo da una base di 438 litri e grazie al divano 60/40 riesce ad essere modulabile in base alle varie esigenze. Le forme slanciate e moderne dell’esterno vengono abbinate con un design già visto degli interni Volkswagen la rendono una novità ma al contempo una certezza per gli acquirenti del marchio.

I comandi sono facilmente accessibili e la disposizione è ben pensata. All’interno del tunnel centrale si trova un vano per riporre lo smartphone – con possibilità di opzionare la ricarica wireless – e collegarlo con le prese USB-C retroilluminate, una vera chicca.

Il bracciolo centrale è sufficientemente ampio ed all’intero è rivestito per evitare spiacevoli rumori in marcia. I vani laterali sulle portiere sono di dimensioni generose ed il vano portaoggetti è ben strutturato e capiente.

I materiali sono piacevoli al tatto – considerando il segmento – e presenta una plastica gommata nella parte centrale mentre man mano che si scende verso i tappetini troviamo plastiche più dure e di minore qualità. L’infotainment offre display di diverse dimensioni a seconda delle versioni scelte. Tutte vantano un’interfaccia principale semplice e intuitiva con icone grandi e animazioni reattive. Lo schermo dispone di sensori di prossimità per fornire informazioni quando si avvicina la mano e supporta comandi gestuali. Il software è intuitivo e veloce, inoltre le regolazioni per gli assistenti alla guida sono molto facili da comprendere anche per chi non è a conoscenza delle varie funzionalità.

Eventuali funzionalità mancanti possono essere scaricate successivamente dall’online shop. Infine sottolineiamo la presenza di Apple CarPlay wireless ed Android Auto wireless che sono SEMPRE inclusi. Il cruscotto digitale può superare i 10 pollici ed è altamente personalizzabile in termini di layout e informazioni mostrate. È molto user-friendly e facile da utilizzare e navigare. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla qualità dell’illuminazione dei fari presenti sulla versione da noi provata, grazie alla tecnologia IQ.LIGHT il fascio luminoso è corposo e sempre efficace, anche in condizioni di meteo avverso.

Cosa non ci convince

Il comfort dei passeggeri posteriori non è dei migliori, al contrario di T-Cross il divanetto posteriore non scorre e la posizione fissa risulta piuttosto sacrificata andando a beneficiare lo spazio per i bagagli. Avremmo apprezzato la presenza di serie della telecamera di retromarcia considerando il lunotto spiovente ma invece è presente solo come optional.

Come si guida

La vettura offre un’esperienza di guida confortevole e piacevole grazie alla taratura corretta delle sospensioni ed al buon isolamento acustico dell’abitacolo. Volkswagen Taigo è in grado di affrontare le strade in modo stabile e sicuro, trasmettendo un feedback sempre chiaro al guidatore e permettendogli di affrontare in sicurezza qualsiasi condizione meteo grazie ai vari aiuti alla guida presenti con il pacchetto IQ.DRIVE.

Taigo è infatti dotata di diversi sistemi di assistenza alla guida che le hanno permesso di aggiudicarsi il punteggio massimo nei test Euro NCAP come il Cruise control adattivo con centraggio di corsia e radar. Per quanto riguarda il motore, l’esemplare da noi provato era equipaggiato con il 1.0 tre cilindri da 110 CV abbinato al cambio automatico DSG a 7 rapporti. Il motore sfrutta bene la coppia di 200 Nm offrendo un’erogazione lineare e fluida. I consumi sono in linea con quelli dichiarati attestandosi sui 6.7 l/100km considerando la nostra prova di 600 km in percorso misto.

Non abbiamo accesso ad altre mappature oltre quella pre impostata ma è possibile spostare il selettore del cambio in modalità S per ottenere una guida più dinamica. La silenziosità in abitacolo è di tutto rispetto ed il cambio automatico predilige il veleggio migliorando consumi e comfort. Il motore, seppur di piccola cilindrata, non si fa sentire a regimi autostradali e riesce a mantenere i giri bassi grazie al cambio a 7 marce. Quando si chiede potenza, però, l’anima del tre cilindri viene a galla e risulta piuttosto rumoroso per poi tornare a tacere non appena sarà compiuto il sorpasso.

Conviene?

L’allestimento di partenza di Volkswagen Taigo è “Life“ che vanta cerchi in lega da 16”, digital cockpit da 8”, fari anteriori a LED, IQ.DRIVE pack e Radio “ Ready 2 Discover “ , il tutto a 24.700 € ed abbinato al motore 1.0 TSI da 95 cv con cambio manuale. Per la versione da noi provata invece – R-Line – bisognerà sborsare almeno 28.250 € se ci si accontenta del cambio manuale mentre si passa a 29.900 € per la versione con cambio DSG. La versione R-Line è equipaggiata di serie con i cerchi da 17”, il digital cockpit da 10,25 “ i sensori anteriori e posteriori ed il tetto panoramico. Le personalizzazioni sono tanto vaste quanto difficili da scegliere come su ogni vettura moderna ma nel complesso Volkswagen Taigo si è rivelata efficace a 360° gradi. In conclusione, siamo curiosi di provarla con un motore più grintoso, è infatti disponibile una versione equipaggiata con il 1.5 TSI da 150 cv che potrebbe essere ancora più adatta per chi prevede di utilizzare l’auto prevalentemente in contesti extraurbani ed autostradali.