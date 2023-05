Il destino della mobilità in Italia e in Europa è ormai segnato: la maggior parte delle auto dedicate al trasporto privata è destinata a diventare 100% elettrica entro un paio di decenni, pertanto le case automobilistiche stanno concentrando sempre più i loro sforzi di innovazione verso la mobilità elettrica. Per convincere sempre più clienti ad abbandonare i combustibili fossili e affrontare il cambiamento epocale – perché di questo si tratta, inutile negarlo – del passaggio ad un’auto elettrica c’è bisogno di modelli che siano familiari al mercato e che offrano prestazioni (in termini di tempi di ricarica e di autonomia, principalmente) capaci di convincere chi non è ancora del tutto convinto, o attirato dalla novità. In un tentativo di portare sul mercato uno di questi modelli familiari e di colmare il gap creatosi nei confronti della concorrenza, Volkswagen sta rivedendo la sua strategia di elettrificazione e ha in programma di lanciare ben 3 SUV 100% elettrici all’interno della gamma ID, tra cui è previsto anche l’arrivo della nuova Tiguan elettrica, che potrà vantare un design più classico e tradizionale rispetto ai modelli ID a cui siamo abituati oggi.

VW Tiguan 2023

Questi tre SUV elettrici sono stati pensati per offrire una più ampia offerta alla clientela della casa tedesca, portando un modello in ognuno dei segmenti più diffusi sul mercato europeo: i nuovi modelli nasceranno dalle fondamenta di ID.4 e ID.5 dopo che questi modelli saranno stati aggiornati sia dal punto di vista della motorizzazione – destinata a diventare più potente di quella attuale – e dal punto di vista estetico, con il facelift atteso nei primi mesi del 2024.

Secondo le prime voci di corridoio, l’arrivo sul mercato della nuova Volkswagen Tiguan elettrica è previsto per il 2025: come anticipato, la nuova Tiguan sarà proposta con un design più tradizionale rispetto a quello degli attuali modelli ID, con la possibilità di scegliere tra la trazione posteriore e quella integrale e con l’opzione di un interno a 7 posti.

Tiguan elettrica nascerà sulla base della tanto chiacchierata piattaforma MEB+, una versione aggiornata della MEB originale su cui si basano gli attuali modelli ID. Il CEO di Volkswagen, Thomas Schafer, è fortemente convinto del potenziale della piattaforma MEB e ha affermato che l’obiettivo dell’azienda è quello di portare questa piattaforma al livello successivo, grazie a investimenti mirati che permetteranno di aggiornarla. MEB+, stando alle parole di Schafer, porrà l’azienda tedesca in una posizione eccellente per diversi anni.

VW Tiguan 2023

Schafer ha inoltre confermato che Tiguan sarà proposta in parallelo rispetto a ID.4 e ID.5, smentendo quindi le voci che volevano la Tiguan elettrica come sostituta di uno di questi modelli: la gamma di veicoli elettrici di Volkswagen è destinata ad ampliarsi, pertanto dobbiamo aspettarci l’arrivo di nuovi modelli – anche se questo tanto nuovo non è, in fin dei conti – che andranno a unirsi al catalogo attuale.

“Questo è il segmento di veicoli più ampio del mondo, e comprende anche la nostra cara Tiguan. Il nuovo modello andrà a complimentare le nostre ID.4 e ID.5” ha detto Thomas Schafer, CEO di Volkswagen.

Tornando a parlare della piattaforma su cui la nuova Tiguan elettrica si baserà, Schafer ha fornito qualche dettaglio: MEB+ adotterà una nuova tecnologia per quanto riguarda le celle delle batterie, sarà progettata al fine di consentire velocità di ricarica molto alte e migliorare l’autonomia con una sola carica, il che significa che si andrà oltre la ricarica a 170 kW disponibile ad oggi, e oltre i 520 km di autonomia che oggi la ID.4 Pro è in grado di offrire grazie alla sua batteria da 77 kWh.

In preparazione alla nascita della Volkswagen Tiguan in versione 100% elettrica, la casa tedesca sta progettando importanti lavori per il polo produttivo di Wolfsburg, quello storico: la cifra messa sul piatto è di 460 milioni di euro, che saranno investiti per completare i lavori di rinnovo della fabbrica entro il 2025, data entro la quale Volkswagen spera di avere pronto il progetto della Tiguan.