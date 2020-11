Volkswagen Touareg: disponibili in Italia i modelli eHYBRID e R

Volkswagen rende disponibili anche per l’Italia i modelli del Suv Touareg con tecnologia ibrida plug-in: Touareg eHYBRID e Touareg R. Per entrambi i modelli la batteria agli ioni di litio ha una capacità di 17,9 kWh che assicura, quando carica, una percorrenza di circa 47 km a zero emissioni.

Il prezzo di partenza è di 76.900 euro per la Touareg eHYBRID e di 94.900 euro per la Tourareg R. Volkswagen offre di serie il Tech Pack, che integra servizi quali il Travel Assist e le sospensioni adattive per migliorare la dinamica del veicolo.

Touareg eHYBRID

La Volkswagen Touareg eHYBRID è disponibile negli allestimenti Atmosphere ed Elegance. L’architettura ibrida si affida a un motore a combustione 3.0 litri V6 TSI abbinato a un’unità elettrica. La potenza di sistema raggiunge il notevole valore di 381 Cv e 600 Nm di coppia massima, il tutto gestito dal cambio automatico a 8 rapporti. Elevate le prestazioni : accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi per una velocità massima di 250 km/h. La potenza è scaricata su tutte e quattro le ruote.

Ricca la dotazione di serie che comprende: Innovision Cockpit con strumentazione digitale Digital Cockpit da 12,3 pollici e navigatore satellitare Discover Premium da 15 pollici; climatizzatore automatico Climatronic a 4 zone; bagagliaio ad apertura elettrica; sedili Top Comfort riscaldabili in pelle Vienna.

Sofisticati i sistemi di assistenza alla guida con cruise control adattivo ACC, il monitoraggio della stanchezza del guidatore Fatigue Detection, il sistema di controllo perimetrale Front Assist, quello di mantenimento della corsia Lane Assist e il riconoscimento della segnaletica stradale di serie.

Touareg R

Con Touareg R Volkswagen aggiunge alla Suv di lusso prestazioni molto elevate. La struttura propulsiva è la medesima della eHYBRID, qui aggiornata per erogare una potenza complessiva di 462 Cv e 700 Nm di coppia massima. Migliora il valore in accelerazione: per raggiungere i 100 km/h sono necessari 5,1 secondi. La velocità massima rimane sul valore di 250 km/h.

L’aspetto non è stato trascurato e offre un colpo d’occhio aggressivo e muscoloso grazie ai dettagli aggiunti dal pacchetto sportivo R-Line Exterior Black Pack di serie con paraurti anteriori e posteriori ridisegnati e dettagli esterni quali la calandra frontale, i mancorrenti, i gusci degli specchietti retrovisori esterni e le cornici dei finestrini di colore nero. Gli interni sono caratterizzati dal logo R sui sedili con sagoma sportiva, sulla pedaliera in acciaio spazzolato, sui listelli battitacco e sul volante con comandi touch.

La dotazione di serie è ancora più ricca della versione eHYBRID: fari a LED Matrix IQ.LIGHT con Dynamic Light Assist, sedili Top Comfort riscaldabili in pelle Vienna dalla conformazione sportiva e cerchi in lega Braga da 20 pollici.